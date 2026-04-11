Meno Malen che ci sei tu

Ci sono partite che si raccontano da sole e altre che, paradossalmente, passano in secondo piano mentre sono ancora in corso. Roma-Pisa appartiene alla seconda categoria: un 3-0 netto, mai realmente in discussione, e una serata che si è consumata più per inerzia che per reale competizione.

La Roma ha fatto il suo, senza strafare. Ha aperto la gara dopo appena tre minuti con Donyell Malen e poi si è affidata mani e piedi alla serata irreale del suo attaccante, che ha chiuso i conti con una tripletta da pallone portato a casa. Tutto il resto è contorno: un Pisa troppo fragile per opporre resistenza, se non in una singola conclusione di Tramoni su cui è stato reattivo Svilar, e una gara che ha smesso presto di essere tale.

E proprio qui sta il punto. Perché la sensazione è che questa vittoria dica poco o nulla sulla reale condizione della squadra. La Roma ha vinto con autorità, sì, ma senza mai dare l’impressione di cambiare marcia o di alzare davvero il livello. Una gestione più che una prova di forza, utile per la classifica ma poco indicativa in vista degli appuntamenti che contano davvero.

Il vero banco di prova è infatti alle porte: l’Atalanta. Una partita che dirà molto più di quanto possa raccontare questo 3-0, e che arriva in un momento in cui la classifica resta aperta ma il margine d’errore si è azzerato. Anche perché il destino della Roma passa inevitabilmente dagli incastri delle rivali dirette, con Juventus e Como impegnate in un weekend tutt’altro che agevole.

Ieri sera, mentre Malen si occupava di spazzare via il Pisa, a rubare la scena ci pensavano le dichiarazioni prepartita di Claudio Ranieri che hanno inevitabilmente spostato l’attenzione altrove, riaprendo un fronte di discussione attorno alla figura di Gasperini e a un equilibrio interno che appare fragilissimo. Parole che non fanno altro che alimentare un fuoco sotto Trigoria e spaccare un ambiente già diviso, in un contesto che avrebbe bisogno esattamente del contrario.

Ed è forse questo il dato più rilevante della serata: la Roma vince, ma non riesce mai davvero a bastarsi. Né in campo, né fuori. E queste polemiche, a prescindere dalle posizioni e dalle interpretazioni, rischiano di non fare bene a nessuno, soprattutto in un finale di stagione che si preannuncia dirimente sotto tanti aspetti.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini