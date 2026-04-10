Roma-Pisa 3-0: le pagelle

La Roma travolge il Pisa grazie alla tripletta dello scatenato Malen, autentico mattatore di un match con poca storia.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i toscani nel match valido per la 32ª giornata di campionato:

Svilar 6,5 – Reattivo su Tramoni nell’unica occasione creata dal Pisa nel primo tempo. Poi resta inoperoso per tutto il match.

Ghilardi 6 – Bravo nel gioco di anticipo, rivedibile in alcune letture difensive dentro l’area.

Ndicka 6,5 – Attento e preciso nella marcatura su Moreo.

Hermoso 6 – Primo tempo così così, più sicuro nella ripresa.

Celik 6 – Mette lo zampino nell’azione che porta al raddoppio. Prestazione determinata, ma poco brillante. Dal 78′ Angelino sv.

Cristante 6 – Partita invisibile, senza picchi.

Pisilli 6 – Ci mette gamba, prova a dare anche qualità con passaggi illuminanti ma senza troppa efficacia.

Rensch 6 – Tanta imprecisione e un assist per il raddoppio di Malen. Dall’85’ Venturino sv.

Soulè 6,5 – Ancora fisicamente non al meglio, e si vede. Serve l’assist per la tripletta di Malen. Dal 64′ El Aynaoui 6 – Entra in campo con buona determinazione.

Pellegrini 6,5 – Colpisce l’incrocio dei pali dopo una splendida punizione. Entra nell’azione che porta al 2 a 0, poi però si fa male nel suo momento migliore di questa stagione. Dal 46′ El Shaarawy 6 – Solito Elsha visto quest’anno: pimpante ma poco efficace.

Malen 8 – Si scatena davanti alla pochezza difensiva dei toscani: una tripletta a tutto tondo di un attaccante che sta facendo la differenza in una squadra non proprio brillantissima. Dal 78′ Vaz sv.

Gian Piero Gasperini 6,5 – Il Pisa non ha la consistenza giusta per testare la reale condizione dei giallorossi. La Roma sblocca subito il match e poi la chiude grazie a un Malen protagonista assoluto. Il test vero per capire se questa squadra è davvero in corsa per la Champions sarà la partita di sabato prossimo contro l’Atalanta.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini