Soulè: “Crediamo alla Champions, queste ultime sei partite saranno come finali”

Matias Soulè parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Pisa. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.

SOULE’ A SKY SPORT

C’è un’aria di felicità importante, una vittoria fondamentale per voi.

“Era importante rialzarci dopo la brutta sconfitta contro l’Inter. Siamo felici di aver vinto. Io e Malen ci alleniamo tutti i giorni per trovare l’intesa. Dobbiamo migliorare ma l’importante era rialzarsi dopo il 5-2 di Milano”.

Come sarà ora la corsa Champions da qui alla fine?

“Mancano sei partite, saranno tutte finali. Vogliamo giocarcela al massimo, come detto la cosa più importante oggi era vincere per riscattare la sconfitta di Milano”.

SOULE’ A DAZN

Ci si aspettava una reazione dopo la partita di San Siro, anche se magari qualcuno iniziava a dire che questa squadra nell’ultimo periodo avesse un pochino mollato. Che risposta è arrivata stasera, anche per la corsa Champions?

“No, ovviamente era importantissima prendere i tre punti. Quindi, dopo, come hai detto tu, dopo la sconfitta a San Siro, l’importante reagire e giocare queste partite come finali. Mancano sei partite e sono tutte finali, quindi daremo tutto perché il nostro obiettivo è essere qualificati in Champions, quindi affronteremo tutte queste finali per raggiungere l’obiettivo”.

Quanto è facile giocare con un ragazzo così là davanti per chi gioca dietro?

“Io provo a cercare di dargli tutti i palloni che posso. Pian piano ci stiamo conoscendo di più. Sono contento per lui, è appena arrivato e sta facendo benissimo. Come chiede il mister, appena prendo palla cerco lui.”

Qual è il messaggio per il popolo romanista?

“Ci crediamo. Siamo stati tutto l’anno lì, con alti e bassi, ma siamo arrivati a fine stagione giocandocela, che è quello che volevamo. Sono tutte finali e le giocheremo nella migliore maniera.”

Redazione GR.net