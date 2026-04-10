Malen: “Bello aiutare la squadra coi gol. C’è stato un momento difficile, dobbiamo lottare”

Donyell Malen parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Pisa. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.
MALEN A SKY SPORT
Nessuno ha segnato 10 gol da quanto sei venuto in Italia…
“Bello aiutare la squadra con i gol”.
Cosa è successo nelle ultime partite?
“È stato un momento difficile, siamo stati anche sfortunati. Dobbiamo continuare a lottare”.
MALEN A DAZN
Serata perfetta per te: prima tripletta. Cos’altro chiedere?
“Sicuramente positiva. È stato importante sbloccare la partita, poi è stato più sotto controllo. Era importante prendere i tre punti.”
C’è stato solo un giocatore che ha segnato 10 gol nelle prime 12 parti: Batistuta. Che sensazione ti fa?
“Mi rende molto orgoglioso perché Batistuta è stato un grandissimo giocatore. L’ho osservato tanto, anche perché ha fatto la storia di questo club. Il mio obiettivo è continuare a segnare.”
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Redazione GR.net
malimortè che giocatore 💛❤️
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.