Malen: “Bello aiutare la squadra coi gol. C’è stato un momento difficile, dobbiamo lottare”

Donyell Malen parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Pisa. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.

MALEN A SKY SPORT

Nessuno ha segnato 10 gol da quanto sei venuto in Italia…

“Bello aiutare la squadra con i gol”.

Cosa è successo nelle ultime partite?

“È stato un momento difficile, siamo stati anche sfortunati. Dobbiamo continuare a lottare”.

MALEN A DAZN

Serata perfetta per te: prima tripletta. Cos’altro chiedere?

“Sicuramente positiva. È stato importante sbloccare la partita, poi è stato più sotto controllo. Era importante prendere i tre punti.”

C’è stato solo un giocatore che ha segnato 10 gol nelle prime 12 parti: Batistuta. Che sensazione ti fa?

“Mi rende molto orgoglioso perché Batistuta è stato un grandissimo giocatore. L’ho osservato tanto, anche perché ha fatto la storia di questo club. Il mio obiettivo è continuare a segnare.”

Redazione GR.net