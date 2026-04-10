LIVE! Roma-Pisa: le probabili formazioni

Serata importante all’Olimpico per la Roma, chiamata a dare una risposta immediata dopo le ultime difficoltà. I giallorossi affrontano il Pisa nel match valido per la 32ª giornata di campionato, con l’obiettivo di tornare a fare punti e restare agganciati alla corsa europea.
La squadra di Gian Piero Gasperini scende in campo con la pressione di dover invertire il trend recente, mentre di fronte c’è un avversario deciso a giocarsi le proprie carte senza avere più nulla da perdere. Calcio d’inizio alle ore 20:45: segui con noi il live di Roma-Pisa su Giallorossi.net.
IL PREPARTITA LIVE DALL’OLIMPICO
Ore 18:45 – Due ore al fischio d’inizio, cancelli appena aperti all’Olimpico. Cielo sereno e clima mite sopra la Capitale. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali: nella Roma ballottaggio Rensch-Tsimikas, mentre a centrocampo El Aynaoui sembra partire dietro nelle gerarchie di Gasp.
ROMA-PISA, LE PROBABILI FORMAZIONI
ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen. All.: Gasperini.
A disp.: –
PISA (3-4-2-1) – Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Léris, Hojholt, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Meister. All.: Hiljemark.
A disp.: –
Arbitro: Feliciani (Teramo)
Assistenti: Bindoni – Tegoni
IV uomo: Mariani
VAR: Giua
AVAR: Di Paolo
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
4-0.
Quest’anno si e’ incominciato prima e cioe’ partita inutie per entrambi le squadre noi fuori da tutto addirittura da meta’ marzo penso che questo sia un record!!!
sempre fuori sul balcone eh?
Io metterei Rensch a destra Angelino o il greco! Chi e’ in scadenza, come Celik lo metterei in panchina!Poi se servisse lo farei entrare! Durante la partita darei piu’ spazio al marocchino e a Vaz!
Proprio in partite non proibitive come queste, soprattutto se si mettesse bene, farei giocare Gollini e proverei qualche primavera!Se non ora , quando? A Bergamo accadeva spesso il lanciare primavera ed e’ stata una fortuna per la societa’ e la squadra. Non e’ che da noi non ci siano ragazzi da guardare con attenzione!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.