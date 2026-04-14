FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

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Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 14 aprile 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Pisilli, botta in allenamento: da valutare

Niccolò Pisilli ha riportato una botta nell’allenamento di ieri e le sue condizioni sono da monitorare in vista dell’Atalanta. Un possibile grattacapo in più per Gasperini, già senza Pellegrini e con Koné verso il forfait, oltre agli infortunati Dybala, Dovbyk e Ferguson. (Radio Manà Manà Sport)

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Ore 8:00 – Verso l’Atalanta, pochi recuperi per Gasperini

A sei giornate dalla fine la Roma resta in corsa per l’Europa e punta l’Atalanta, ma con diversi dubbi. Wesley e Mancini sono ancora out ma possono rientrare almeno in panchina, mentre Koné difficilmente sarà convocato. Senza il francese spazio a Pisilli, con El Shaarawy favorito sulla trequarti al posto dell’infortunato Pellegrini; Dybala punta il rientro col Bologna. (Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…

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