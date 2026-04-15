Retroscena Totti, il Capitano agli amici: “Non vengo a fare Romolo”

Francesco Totti dice no. O meglio: dice no a un ruolo che non sente suo. L’offerta recapitata da Dan Friedkin – un anno di contratto legato al Centenario e un incarico da ambasciatore del club – non ha convinto l’ex capitano, che nelle ultime settimane ha raffreddato i contatti con Trigoria.
Il punto è tutto in una frase, racconta oggi La Repubblica, confidata ai suoi amici, che racconta perfettamente il pensiero dell’ex numero 10: “Non vengo a fare Romolo”.
Un’immagine forte, che rende bene l’idea. Totti non vuole essere una semplice figura simbolica, una mascotte buona per celebrare i cento anni della Roma. Nella visione della proprietà, il suo ruolo sarebbe stato prevalentemente d’immagine, senza un reale coinvolgimento nell’area sportiva. Ed è proprio questo l’aspetto che non ha convinto l’ex capitano.
Totti immaginava un percorso diverso. Non una comparsata celebrativa, ma un progetto strutturato, da costruire nel tempo: un primo passo nel Centenario, sì, ma con prospettive concrete anche negli anni successivi. Magari nel settore giovanile o a stretto contatto con la prima squadra. Una figura operativa, non solo rappresentativa. Non a caso, anche Gian Piero Gasperini lo vedrebbe in una posizione centrale, il più vicino possibile al campo e allo staff tecnico.
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La trattativa, inizialmente avviata per volere di Michael Gandler in vista delle celebrazioni, si è poi intrecciata con le dinamiche interne del club. E qui entra in gioco il contesto attuale: la frattura tra Claudio Ranieri e Gasperini ha inevitabilmente congelato tutto il resto.
Proprio Ranieri, mesi fa, aveva anticipato i contatti con Totti (“Stiamo parlando con Francesco”) facendo quasi uno sgambetto, inserendosi in un quadro già complesso, fatto di equilibri delicati e giochi di potere che hanno finito per spaccare l’ambiente. Oggi, con Trigoria attraversata da tensioni e con una decisione imminente sul futuro tecnico e dirigenziale, il ritorno di Totti non è più una priorità.
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Fonte: La Repubblica
Veramente, se non erro, Romolo ha fondato Roma quindi sarebbe un ruolo forte, forse Francesco fa un po di confusione storica.
voleva intendere Romolo… la nostra mascotte che gira per lo stadio…
intende la mascotte dell’olimpico romolo è il pupazzo vestito da lupo
Romolo è anche il nome della mascotte e pupazzo venduto in tutti gli store…
ma capisco che per saperlo bisogna essere andati almeno una volta allo stadio o un ASRoma Store…
Romolo è la mascotte della Roma….quando bisogna per forza attaccare per partito preso si fanno queste figure…
Bruno Conti va via? quello è il suo posto. scovare talenti, parlare con le famiglie e convincerle a scegliere la Roma. Poi a tempo perso gli si può chiedere di fare anche l’ambasciatore per il centenario..
Meglio così, ce la siamo scampata e speriamo di non parlarne più. Ex grandi giocatori o allenatori (dicasi Ranieri) non per forza possono essere grandi dirigenti, mettiamocelo in testa una volta per tutte.
Totti è stato il calciatore più forte della storia della Roma. Ma fare il dirigente non è stare in campo. Serve studio e applicazione, non basta essere Totti e non puoi improvvisare. Ha già provato a fare il procuratore e non mi sembra sia andata benissimo.
la Sensazione e’ che Ranieri in quel ,ruolo ha fatto.solo casino
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.