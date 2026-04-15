Retroscena Totti, il Capitano agli amici: “Non vengo a fare Romolo”

Francesco Totti dice no. O meglio: dice no a un ruolo che non sente suo. L’offerta recapitata da Dan Friedkin – un anno di contratto legato al Centenario e un incarico da ambasciatore del club – non ha convinto l’ex capitano, che nelle ultime settimane ha raffreddato i contatti con Trigoria.

Il punto è tutto in una frase, racconta oggi La Repubblica, confidata ai suoi amici, che racconta perfettamente il pensiero dell’ex numero 10: “Non vengo a fare Romolo”.

Un’immagine forte, che rende bene l’idea. Totti non vuole essere una semplice figura simbolica, una mascotte buona per celebrare i cento anni della Roma. Nella visione della proprietà, il suo ruolo sarebbe stato prevalentemente d’immagine, senza un reale coinvolgimento nell’area sportiva. Ed è proprio questo l’aspetto che non ha convinto l’ex capitano.

Totti immaginava un percorso diverso. Non una comparsata celebrativa, ma un progetto strutturato, da costruire nel tempo: un primo passo nel Centenario, sì, ma con prospettive concrete anche negli anni successivi. Magari nel settore giovanile o a stretto contatto con la prima squadra. Una figura operativa, non solo rappresentativa. Non a caso, anche Gian Piero Gasperini lo vedrebbe in una posizione centrale, il più vicino possibile al campo e allo staff tecnico.

La trattativa, inizialmente avviata per volere di Michael Gandler in vista delle celebrazioni, si è poi intrecciata con le dinamiche interne del club. E qui entra in gioco il contesto attuale: la frattura tra Claudio Ranieri e Gasperini ha inevitabilmente congelato tutto il resto.

Proprio Ranieri, mesi fa, aveva anticipato i contatti con Totti (“Stiamo parlando con Francesco”) facendo quasi uno sgambetto, inserendosi in un quadro già complesso, fatto di equilibri delicati e giochi di potere che hanno finito per spaccare l’ambiente. Oggi, con Trigoria attraversata da tensioni e con una decisione imminente sul futuro tecnico e dirigenziale, il ritorno di Totti non è più una priorità.

Fonte: La Repubblica