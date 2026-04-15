Retroscena Totti, il Capitano agli amici: “Non vengo a fare Romolo”

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Francesco Totti dice no. O meglio: dice no a un ruolo che non sente suo. L’offerta recapitata da Dan Friedkin – un anno di contratto legato al Centenario e un incarico da ambasciatore del club – non ha convinto l’ex capitano, che nelle ultime settimane ha raffreddato i contatti con Trigoria.

Il punto è tutto in una frase, racconta oggi La Repubblica, confidata ai suoi amici, che racconta perfettamente il pensiero dell’ex numero 10: “Non vengo a fare Romolo”.

Un’immagine forte, che rende bene l’idea. Totti non vuole essere una semplice figura simbolica, una mascotte buona per celebrare i cento anni della Roma. Nella visione della proprietà, il suo ruolo sarebbe stato prevalentemente d’immagine, senza un reale coinvolgimento nell’area sportiva. Ed è proprio questo l’aspetto che non ha convinto l’ex capitano.

Totti immaginava un percorso diverso. Non una comparsata celebrativa, ma un progetto strutturato, da costruire nel tempo: un primo passo nel Centenario, sì, ma con prospettive concrete anche negli anni successivi. Magari nel settore giovanile o a stretto contatto con la prima squadra. Una figura operativa, non solo rappresentativa. Non a caso, anche Gian Piero Gasperini lo vedrebbe in una posizione centrale, il più vicino possibile al campo e allo staff tecnico.

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La trattativa, inizialmente avviata per volere di Michael Gandler in vista delle celebrazioni, si è poi intrecciata con le dinamiche interne del club. E qui entra in gioco il contesto attuale: la frattura tra Claudio Ranieri e Gasperini ha inevitabilmente congelato tutto il resto.

Proprio Ranieri, mesi fa, aveva anticipato i contatti con Totti (“Stiamo parlando con Francesco”) facendo quasi uno sgambetto, inserendosi in un quadro già complesso, fatto di equilibri delicati e giochi di potere che hanno finito per spaccare l’ambiente. Oggi, con Trigoria attraversata da tensioni e con una decisione imminente sul futuro tecnico e dirigenziale, il ritorno di Totti non è più una priorità.

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Fonte: La Repubblica

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9 Commenti

  1. Veramente, se non erro, Romolo ha fondato Roma quindi sarebbe un ruolo forte, forse Francesco fa un po di confusione storica.

    • Romolo è anche il nome della mascotte e pupazzo venduto in tutti gli store…
      ma capisco che per saperlo bisogna essere andati almeno una volta allo stadio o un ASRoma Store…

    • Romolo è la mascotte della Roma….quando bisogna per forza attaccare per partito preso si fanno queste figure…

  2. Bruno Conti va via? quello è il suo posto. scovare talenti, parlare con le famiglie e convincerle a scegliere la Roma. Poi a tempo perso gli si può chiedere di fare anche l’ambasciatore per il centenario..

  3. Meglio così, ce la siamo scampata e speriamo di non parlarne più. Ex grandi giocatori o allenatori (dicasi Ranieri) non per forza possono essere grandi dirigenti, mettiamocelo in testa una volta per tutte.

  4. Totti è stato il calciatore più forte della storia della Roma. Ma fare il dirigente non è stare in campo. Serve studio e applicazione, non basta essere Totti e non puoi improvvisare. Ha già provato a fare il procuratore e non mi sembra sia andata benissimo.

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