Friedkin, le ore della scelta: in crescita le quotazioni di Gasp

La partita contro l’Atalanta vale la Champions, ma per la Roma queste sono ore che pesano anche – e forse soprattutto – sul futuro. Il caso Ranieri-Gasperini continua a dominare la scena e ha ormai superato il punto di non ritorno: a Trigoria si va verso una scelta.
I Friedkin, dopo aver ascoltato nuovamente entrambe le parti, hanno imposto il silenzio assoluto. Ma dietro le quinte i contatti proseguono, tra telefonate intercontinentali e valutazioni sempre più approfondite. La decisione arriverà prima della fine della stagione: convivere così, semplicemente, non è più possibile.
In questo scenario, la posizione di Gian Piero Gasperini appare oggi in risalita. Non solo per i risultati ancora in bilico nella corsa Champions, ma anche per la volontà del tecnico di presentare direttamente alla proprietà il proprio progetto. Quella che sta vivendo Gasp è una settimana fuori dall’ordinario, probabilmente decisiva sotto ogni aspetto: campo e futuro. Sabato si gioca molto contro la sua ex Atalanta, ma nelle prossime 24 ore è atteso un nuovo contatto con i Friedkin per illustrare la sua idea di Roma.
Il nodo è chiaro: non è più ipotizzabile una convivenza con il duo Ranieri-Massara nella prossima stagione. Se il progetto del tecnico convincerà la proprietà, si andrà avanti nel segno della continuità, anche in un contesto complicato dal Fair Play Finanziario. In caso contrario, prevarrà la linea opposta: quella di chi ritiene che Gasperini abbia oltrepassato il limite con le sue esternazioni pubbliche. E a quel punto si aprirebbe la strada a una separazione anticipata, con la scelta di un nuovo allenatore più allineato alla dirigenza.
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Uno scenario tutt’altro che indolore. Perché un eventuale addio di Gasp rappresenterebbe l’ennesima rivoluzione tecnica, destinata a creare smarrimento in una piazza già scottata dai precedenti recenti. Eppure, proprio quei precedenti insegnano che nulla può essere escluso. Nel frattempo, sullo sfondo, iniziano già a muoversi i primi nomi: da Ernesto Valverde a Enzo Maresca, passando per Vincenzo Italiano e Daniele De Rossi. Nomi graditi a Ranieri, ma tutto dipenderà dalla scelta finale della proprietà.
Il senior advisor continua a godere della stima dei Friedkin, ma le ultime uscite pubbliche hanno lasciato il segno. Intorno a lui si moltiplicano anche le voci su un possibile futuro in Nazionale, mentre un suo eventuale addio potrebbe trascinare con sé anche Massara, aprendo un nuovo fronte dirigenziale.
In mezzo a questo scenario incandescente arriva il richiamo all’unità di Francesco Totti, anche lui accostato alla Roma in un possibile rimpasto dirigenziale oltre a Giuntoli e Sogliano. L’ex capitano prova a riportare il focus sul campo: “Da tifoso della Roma l’obiettivo comune e principale è rimanere uniti anche se ci sono screzi interni”. E ancora: “Sia Gasperini sia Ranieri devono avere rispetto verso i tifosi della Roma e la società Roma che è a tre punti dalla Champions”. Un invito chiaro a non disperdere energie proprio ora.
Parole che pesano. Perché la Roma è ancora in corsa, ma il vero bivio è già qui. E questa settimana, tra campo e telefoni, dirà molto più di quanto sembri.
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Fonti: Gazzetta dello Sport / Leggo
un bel sfogo del gasp contro I giornalisti domani.
E se la soluzione fosse un’altra?
Se fosse Gasperini a decidere di andarsene ?
E se magari ha già un impegno con un’altra squadra?
E se Ranieri fosse venuto a conoscenza di ciò e avesse perso la pazienza proprio per questo?
e così finì che totti farà da pillola alle arene ululanti, gasperino materielizzerà il suo golpe contro il duo dirigenziale insipido e immobile… e… giocheremo con giovani e vecchie cariatidi in pressing alto (finchè dura).
Sceglierei Gasperini,a patto che non si fissi troppo con i rinnovi….Mi dispiacerebbe per Ranieri,non per Massara…..Mia opinione.
Penso che Ranieri abbia sbagliato a dire quelle cose pubblicamente ma è evidente che Gasperini abbia deluso le aspettative, soprattutto dopo il buon inizio di stagione
“” …. Non solo per i risultati ancora in bilico nella corsa Champions … ”
ma quando mai ?
la champions è finita al gol di gatti, e lo sappiamo tutti.
e loro lo sanno meglio di noi.
❤️🧡💛
Se Ranieri in quanto allenatore non è in grado di fare il dirigente, come dicevate ieri, gasp può fare tutto: allenatore, DS, dirigente?? Siamo al ridicolo.
io per il bene della Roma sto zitto se vince, se perde malamente ogni settimana e scarichi le tue responsabilità su tutti squadra dirigenti e società io parlo. se dici solo 4 giocatori su 30 sono decenti io parlo. se dici che wensley lo hai voluto tu e non è vero io parlo. se mi svaluti gli asset della squadra che diventano invendibili io parlo.
di nuovo sti giornali del nord e basta scrivete delle strisciate
E basta con De Rossi e con Totti, sembra come se questo ambiente ha bisogno delle stampelle o se non si guarda per forza dietro si ha timore di guardare avanti. E soprattutto basta con questa malsana abitudine di cambiare ogni volta allenatore, sono i calciatori forti ad alzare la competitività e vanno presi. Ranieri con tutto il rispetto credo abbia già dato in tutti i sensi e ruoli e reputo sia intelligente e dignitoso salutarsi senza rancori con la società a fine stagione.
Certo che quando parla di allenatori affini alla società e ci mette DDR, che è stato cacciato anche perché la sua voce l’ha fatta sentire dentro Trigoria anche bella forte ..è un eufemismo.. bello e buono.. DDR se torna alla Roma torna corazzato e soprattutto in netto vantaggio sulla proprietà che è dovuta tornare sui suoi passi, che sarebbe stato più plausibile quando era ancora sotto contratto, ma ora sarebbe riconoscere di aver sbagliato e alzare bandiera bianca con lui,non lo farebbero mai
Bravo Francesco basta con i capricci tra gasp e Ranieri conta.solo la Roma ed i suoi tifosi unici.
Romanzeranno fino all’estate!ha sbagliato uscita Ranieri anche se ha fatto un discorso condivisibile, dall’altra parte però c’è un’allenatore che non si può colpevolizzare se prova ad accelerare il processo con un anno di anticipo. Non ci saranno né rivoluzioni societarie,(l’allenatore a meno che non sia lui a volersene andare resta anche perché in linea coi progetti) e ci saranno miglioramenti anche su ffp al contrario di quello che dicono se non per scelta non ci saranno cessioni dei big
Con GASPERINI hai la seria mpossibilità di fare un vero e serio PROGETTO per il futuro immediato e a lungo; con Ranieri devi rifare tutto da capo con nuovo allenatore e nuovi giocatori, dunque centinaia di milioni spesi di nuovo. Eppoi scusate, che pensate di costruire con Valverde o Italiano o Maresca??? E soprattutto con MASSARA!!!!
Dunque cari Friedkin se vi siete finalmente SVEGLIATI mandate via subito il duo Ranieri-Massara e ascoltate GASP! Sarà pure un rompiballe, ma ci capisce eccome!
mancano solo le previsioni del tempo…
Facendo delle considerazioni più profonde, la Roma in questo momento ha perso credibilità proprio per la mala gestione dei rapporti interni e delle mancate promesse su presunti progetti, vedi come è andata con Muo, con DDR e come potrebbe finire con Gasp, se uno va a mettere sul piatto tutte queste cose, sommate ai problemi con il FFP che impongono mercati non proprio da big, quale allenatore sarebbe cosi matto da sedersi sulla panchina? solo un emergente, non pensiamo ai nomi dell’articolo
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.