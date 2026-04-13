SONDAGGIO – Scontro Gasperini-Ranieri: chi vorresti ancora alla Roma? VOTA!

Oggi a Trigoria è in programma un incontro che potrebbe essere decisivo per il futuro della Roma. Il confronto tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini arriva dopo le dichiarazioni al vetriolo del prepartita di Roma-Pisa, che hanno reso pubblica una frattura già profonda.

I Friedkin proveranno a mediare, ma le posizioni sembrano lontane. Se si dovesse arrivare a una separazione forzata, e la scelta ricadesse su uno solo dei due, voi da che parte stareste?

Partecipate al sondaggio e dite la vostra nell’apposito spazio dedicato ai commenti: a voi la parola!

Scontro Gasperini-Ranieri: se la Roma fosse costretta a scegliere, chi vorresti ancora a Trigoria? Gasperini Ranieri Risultati Vota

Redazione GR.net