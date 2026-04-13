SONDAGGIO – Scontro Gasperini-Ranieri: chi vorresti ancora alla Roma? VOTA!

Oggi a Trigoria è in programma un incontro che potrebbe essere decisivo per il futuro della Roma. Il confronto tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini arriva dopo le dichiarazioni al vetriolo del prepartita di Roma-Pisa, che hanno reso pubblica una frattura già profonda.
I Friedkin proveranno a mediare, ma le posizioni sembrano lontane. Se si dovesse arrivare a una separazione forzata, e la scelta ricadesse su uno solo dei due, voi da che parte stareste?
Partecipate al sondaggio e dite la vostra nell’apposito spazio dedicato ai commenti: a voi la parola!
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Redazione GR.net
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Ho votato Gasperini, ma voglio motivare la mia scelta. Ranieri è un vero signore, romano e romanista, attento conoscitore di calcio, ma che nel ruolo di advisor della società, a mio modesto avviso, è stato in silenzio quando c’era da parlare e ha parlato, quando c’era da stare in silenzio. Gasperini, è un buon allenatore, la prima parte del nostro campionato lo attesta, e cambiare allenatore ogni anno, non fa decolare nessun tipo di progetto. Se rimanessero entrambi sarei, comunque, felice.
D’accordo su tutto. Aggiungerei che mi piacerebbe molto che tutte le scelte future di mercato siano dettate dalle esigenze di gioco di Gasperini e che si prendano esattamente i giocatori che lui vuole (e che deve pretendere, fatti salvi i vincoli economici)
Idem.
Ranieri è romanista ama Roma e la sua gente è l’unica garanzia che abbiamo dentro una società dove contano spesso gli interessi personali e ci sono molti amtiromani e antiromanisti…
la storia sarà così…Gasperini rimane e Ranieri va in nazionale.
E’ mai possibile che non si debba stare tranquilli un anno in questa cavolo di società Roma??!!
Abbiamo preso un fior di allenatore, stimato e osannato da tutta Europa calcistica, ci mancava la bravata di Ranieri!!
Ma la colpa è dei FRIEDKIN:non hanno ancora capito che la Proprietà deve stare vicino alla squadra!! Non è una macchina che la guidi a distanza…Se non vogliono uno di loro rimanere a Roma, bene scelgano un vice presidente con poteri, una figura con le palle tipo BONIEK o MALAGO’!
Purtroppo, lo abbiamo capito a nostre spese, la Proprietà da remoto non funziona.
tutta la vita Gasperini
Tutti e due, devono solo essere più intelligenti a lavare i panni in casa propria e lavorare solo ed esclusivamente per il bene della Roma📌 basta individualismi
Ranieri ottimo allenatore , forse anche ottimo dt ma non puoi prendere gasp e poi dargli Zaragoza
3 presenze 2 assist ed un goal con la nazionale spagnola…che a noi può insegnare calcio.
L’allenatore allena…facesse bene il suo lavoro poi nulla toglie che Ranieri ha sbagliato nel parlare dei 3 allenatori …
la nostra storia è piena di giocatori considerati pippe e poi esplosi. zaragoza non ha mai avuto continuità e non ha mai giocato nel suo ruolo. per me non è valutabile e non so dire se sia buono o meno
gaseprini è bravo, ma non le azzecca tutte neanche lui
Voto sicuramente il GASP. Non si può ogni anno ripartire e poi se invece di Ferguson, calciatore che veniva da un grave infortunio gli prendevano prima Malen o comunque uno come l’olandese, la Roma oggi era già in Champions.
Malen, come ha detto Gasperini, è stata una botta di c..o perché nessuno sapeva che avrebbe lasciato l’Aston Villa, era titolare. Poi con Dovbik e Ferguson si pensava di essere a posto, avevi già Dybala e Soulè quindi non avevi necessità visto il gran finale della Roma dell’anno scorso. Poi, che la sfortuna sia giallorossa è risaputo, i tanti infortuni e i punti persi, contro il Milan, il Napoli è la juve, hanno fatto il resto.
Ginko3cb Malen al Villa faceva la riserva di Watkins e Rogers ed inoltre quando entrava lo faceva da esterno cosa che a lui non stava bene tanto che ha voluto, per venire a Roma, garanzie sull’impiego da prima punta.
io li vorrei entrambi, che lavorano insieme per la Roma
gasperini e fondamentale immediatamente subito via massara perché tra un po è maggio ed è già tardi per programmare la prossima stagione.
…e chi prendi? Giuntoli che al Napoli ha avuto un mazzo ed alla juve ha fatto ridere?
Gasperini facesse bene il suo mestiere e sia meno “talebano”, devi gestire la Squadra che hai e farla rendere al meglio e non credo ci sia riuscito: mancano 6 giornate ed hai già perso 11 volte !!!
Nessuno dei 2 hanno sbagliato modi e tempi negli interventi… in piena corsa Champion ci vuole unione non distacco e i problemi si affrontano a fine stagione…
Gasp!!!
Io alla Roma voglio chi pretende giocatori forti no i progetti giovani da 16 anni a sta parte siamo la Roma non il Ravenna
….e cosa hai vinto in quasi 100 anni di storia?
Ti riempi la bocca con “siamo la Roma” ma non sei mai stato tutta ‘sta potenza che credi … hanno fatto più passi in avanti in Friedkin (e meno male che sono arrivati altrimenti altro che Ravenna!) in 6 anni (Trigoria è un centro sportivo all’ avanguardia, la squadra femminile è sempre tra le prime 2, il vivaio è florido ed il progetto stadio va avanti, una Conference League, una Finale ed una semifinale di E.L.) che gli altri in 94 anni.
quindi dobbiamo accontentarci della mediocrità perché si è vinto poco? 6 anni fuori dalla zona Champions non succedeva manco ai tempi di Pallotta, una squadra che non è mai cresciuta anzi è perfino peggiorata e li difendi pure?
no .. io non voto .. credo sia tutta una montatura di certa stampa ..
La penso come te. Di certo le parole di Ranieri sono state pesanti. Ma niente che non possa rientrare con un confronto.
Ma che sondaggio è? Ovvio che scelgo Gasperini ( mister e ripeto mister Ranieri tanto rispetto e affetto, al dirigente tanti dubbi ).
Dalla parte di Gasperini Ranieri sta facendo l’aziendalista di questa proprietà di scappati di casa e per fortuna che ama la Roma
tutti e due anche perché se per uno scrazio. bisogna mandare via qualcuno nei posti di lavoro ne rimarrebbero sempre pochi
Sir Claudio è stato zitto pure troppo per essere un over 70 con un glorioso passato, una volta che puntualizza come siano andate le cose mettendo in riga un bravo allenatore che, non scordiamolo ,ha sempre gettato letame su sta città lo mollo? Ma non credo proprio!
Anzi penso che Gasp voglia andare in nazionale e stia costruendo la via di fuga.
a Claudio voglio bene, ma è ora che si faccia da parte se veramente vuole il bene della Roma. Ranieri grazie di tutto ma noi tifosi vogliamo vincere, avanti con mister Gasperini
Ho votato Gasperini.
Se non si rema dalla stessa parte è inutile proseguire insieme, hanno sbagliato tutti e due nonostante dopo Inter Roma erano stati richiamati all’ordine dalla proprietà per restare calmi, da una parte Gasperini ha sbagliato giovedì scorso a fare quelle dichiarazioni pubblicamente che comunque anche lui è responsabile delle ultime due campagne acquisti avallandole e dall’ altro lato ha sbagliato Ranieri ma comprensibile viste le continue lamentele di gasp e anche per difendere degli operati.
Un calciomercato dove gli hanno preso due giocatori buoni Malen e Wesley, ha chiesto un esterno per tutto il calciomercato estivo e gli hanno preso Bailey, ha chiesto dei rinforzi a gennaio per la lotta Champions e gli hanno preso due ragazzini e una pippa in spagna e Ranieri c’ha pure da ridi’?
Io voto Roma!
Ritengo assurdo in un momento così delicato del campionato con la squadra a 3 punti dalla zona Champions e 6 partite da giocare, perdersi in queste polemiche e vederle alimentate da testate giornalistiche.
L’unica cosa che dovrebbe fare la società, allenatore e dirigenti compresi, se realmente volessero il bene della Roma, sarebbe quello di proteggere l’ambiente da eventuali interferenze. Ci si presenta ai microfoni solo per parlare di calcio giocato!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.