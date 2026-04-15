Pruzzo: “Impossibile continuare così. Separarsi subito, c’è il mercato”

Roberto Pruzzo è ospite oggi delle colonne della Gazzetta dello Sport. Il Bomber dice la sua sulla frattura dentro la Roma, sancita dalle parole di Ranieri all’indirizzo di Gasperini. Questo il pensiero dell’ex attaccante giallorosso.

Che idea si è fatto della diatriba Ranieri-Gasp? Come se ne esce?

“Di solito sono per le riconciliazioni anche dopo scontri accesi. Ma stavolta sembra che la vicenda sia arrivata davvero ai titoli di coda. Se decidono di separarsi, è meglio farlo in fretta: i tempi per progettare la prossima stagione sono già in essere, il mercato dovrebbe già essere iniziato e bisogna avere idee chiare”.

Chi è più in bilico?

“Le posizioni mi sembrano tutte instabili, bisogna fortificarne almeno una. Pure Massara è in bilico. Però ora tutti dovrebbero concentrarsi sul campo”.

A proposito, la Roma ha ancora chance per arrivare in Champions?

“La corsa si è fatta difficile, la Juve si è ripresa alla grande. Ma il 4° posto vale più per i bilanci che altro. Se arrivi 4° per andare in Europa a fare la figura che hanno fatto le italiane quest’anno, tanto vale concentrarsi su come crescere e alzare il livello”.

Fonte: Gazzetta dello Sport