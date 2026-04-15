Roma al bivio: Giuntoli o Sogliano se resta Gasp, Valverde o Maresca con Ranieri dg

La Roma è arrivata al punto di non ritorno. Nelle prossime ore Dan Friedkin sarà chiamato a una scelta netta: andare avanti con Gian Piero Gasperini oppure confermare il blocco dirigenziale formato da Claudio Ranieri e Ricky Massara. Due strade opposte, due progetti diversi, due Roma possibili.

Se la proprietà decidesse di dare fiducia a Gasperini, le conseguenze sarebbero immediate e profonde. Claudio Ranieri lascerebbe il ruolo di senior advisor, e con lui saluterebbe anche Ricky Massara. Un effetto domino inevitabile, che porterebbe a una rifondazione della struttura dirigenziale.

Al loro posto prenderebbero quota nuovi profili, più in linea con il tecnico. In pole c’è Cristiano Giuntoli, nome forte e già abituato a lavorare ad alti livelli, oltre ad avere un rapporto di stima reciproca con Gasperini. Alternativa concreta quella di Sean Sogliano, che conosce bene certi contesti e ha già avuto esperienze affini.

Attenzione poi al possibile ritorno di Francesco Totti: una figura che Gasperini vedrebbe volentieri inserita nell’organigramma, magari con un ruolo da direttore tecnico. Un’ipotesi suggestiva, che riporterebbe dentro Trigoria una bandiera storica.

Se invece Friedkin dovesse scegliere di proseguire con Ranieri e Massara, il cambiamento riguarderebbe soltanto la panchina. Ranieri verrebbe confermato, con la possibilità concreta di un ruolo ancora più centrale, fino a una promozione a direttore generale. Massara resterebbe saldo al suo posto da direttore sportivo.

In questo caso, Gasperini lascerebbe la guida tecnica e partirebbe la caccia al nuovo allenatore. I nomi più caldi sono già sul tavolo: Ernesto Valverde, molto apprezzato da Ranieri, ed Enzo Maresca, profilo internazionale e moderno. Non solo. Piacciono anche Vincenzo Italiano, che potrebbe salutare il Bologna, e Daniele De Rossi, oggi legato al Genoa ma con una clausola che scatterà con la salvezza ormai vicina.

Due strade, dicevamo. Da una parte la continuità tecnica con Gasperini e una rivoluzione dirigenziale. Dall’altra la stabilità societaria con Ranieri e Massara e un nuovo progetto in panchina. In mezzo, una Roma ancora in corsa per la Champions. Ma la sensazione è chiara: la partita più importante non si giocherà in campo. E il risultato cambierà il volto del club.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Leggo