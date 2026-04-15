Wesley, braccio di ferro tra Gasperini e lo staff medico: il tecnico chiama Ahlbaumer per l’ok

Resta in bilico la presenza di Wesley per la sfida contro l’Atalanta, ma il tema non è solo il recupero in sé: a Trigoria si gioca una partita delicata anche sul metodo delle decisioni.

Il terzino brasiliano, secondo il Corriere della Sera, sente di poter stringere i tempi e continua a spingere per rientrare già sabato, così come lo stesso Gian Piero Gasperini, che lo considera una pedina importante per il big match.

Lo snodo centrale, però, è un altro: il tecnico ha provato a insistere per ottenere il via libera anche attraverso un confronto diretto con Georg Ahlbaumer, ortopedico della Klinik Gut di St. Moritz e figura di riferimento per la proprietà Friedkin. Un passaggio tutt’altro che secondario, perché proprio il coinvolgimento del medico svizzero rappresenta il tentativo di sciogliere le ultime riserve su un rientro che lo staff sanitario interno continua a considerare prematuro.

Al momento, infatti, il brasiliano non è ancora tornato stabilmente in gruppo e ogni decisione è stata rinviata al controllo fissato per lunedì, quindi dopo la sfida contro l’Atalanta. Solo dopo quel confronto arriverà una risposta definitiva.

Una gestione che fotografa bene il momento a Trigoria: tra accelerazioni e freni, anche la condizione dei singoli diventa terreno di confronto interno. E Wesley, oggi, è uno dei casi più emblematici.

Fonte: Corriere della Sera