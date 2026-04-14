Calciomercato Roma: al via i colloqui per il rinnovo di Pellegrini. E anche Dybala vuole restare

La Roma prepara le mosse per il futuro e il tema rinnovi torna al centro della programmazione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i casi più caldi riguardano Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala, con scenari però diversi tra loro.
La situazione più concreta, al momento, riguarda il sette giallorosso. Il club avrebbe infatti già avviato i contatti con l’entourage del giocatore per discutere un possibile prolungamento, ma alle nuove condizioni economiche fissate dalla società. L’idea della Roma è chiara: riduzione dell’ingaggio del 50%, passando dagli attuali circa 6 milioni netti a una cifra vicina ai 3 milioni.
Una proposta importante, che obbligherà Pellegrini a una scelta netta sul proprio futuro: accettare un ridimensionamento economico pur di restare al centro del progetto oppure valutare altre strade.
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Sul fronte Dybala, invece, lo scenario appare più lineare. L’argentino non sembrerebbe attratto dalle offerte arrivate dall’estero nelle ultime settimane, tra ipotesi turche e interessamenti da Sud America. La volontà del giocatore, scrive il quotidiano, sarebbe quella di proseguire la propria avventura in giallorosso.
Per lui si ragiona su un nuovo accordo basato su una struttura più flessibile, con una parte fissa ridotta e bonus legati al rendimento. Un patto diverso, pensato per garantire continuità e sostenibilità economica, senza interrompere il legame con la Roma.
Due dossier distinti, dunque, ma entrambi centrali nella costruzione della squadra del futuro. Con una linea ormai evidente: la Roma vuole ripartire, ma con nuovi equilibri anche sul piano salariale.
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Fonte: Corriere dello Sport
Peccato per Fulvio Bernardini, la sua esperienza sarebbe stata preziosa…
Non cambierà mai niente, fintanto che continueremo a giocatore con Pellegrini, Cristante, Mancini e compagni bella non cambierà mai niente. Può venire pure Guardiola, Klopp e Emery che i risultati saranno sempre gli stessi. la colpa è nostra che ancora diamo crediti a questa proprietà e a Ranieri. Nessuno sta facendo il bene della Roma.
Guarda che Ranieri non rinnoverebbe nessuno di loro. Aveva già messo fuori rosa Pellegrini, e per lunghi tratti aveva messo in panchina Cristante. Per il resto concordo. Non possiamo aspirare a crescere se continuiamo a schierare sempre chi non è mai andato oltre il sesto posto.
Ripeto quanto più volte scritto: secondo me vanno bene anche Cristante Pellegrini e Mancini ma a condizione che non siano titolari inamovibili come lo sono stati negli ultimi 7 anni…
Quindi va bene se rimangono però alle condizioni economiche della società e soprattutto come “buoni” sostituti utili nelle rotazioni di un anno composto da 60 partite…
Fino a ieri era suo desiderio tornare in Argentina oggi vuole rimanere Mah…
Dici che il giocatore ha un disturbo bipolare, che lo rende molto umorale? Oppure che il giornalista che te parla dei ragionamenti che si fanno in famiglia dai Dybala, alla fine forse a testimoniare quei ragionamenti non c’era e ha sparato qualche boiata perché lui qualcosa da scrive la deve trova?
Tifo ROMA 💛🧡❤️🏆🐺🐺🐺 ma non gli uomini che indossano la maglia… dopo l’ era Viola non ho mai più avuto idolatria…
Caro Troppagrazia, invece io ho avuto tante idolatrie tra i nostri calciatori e non me ne vergogno, ma almeno i miei pupilli riuscivano a tenerci in alto per giocare la Cahmpions o provare a contendere uno scudetto: Strootman, Ninja, DDR, Salah, Alisson. Oggi stravedo per Pisilli e Soulé ma da soli mi pare non bastino, se circondati ancora da certe cariatidi ormai strapagate.
Quindi rinnovi a Cristante Mancini Pellegrini e Dybala, come diceva il Gattopardo “cambiare tutto per non cambiare niente”. Spero veramente sia una fake news.
2 che camminano in campo oramai, boh
Mi raccomando non fateveli scappare……il prossimo anno dobbiamo vincere lo scudetto a villa stuart….
tutti via basta cristante mancini elsha Dybala pellegrini celik ndika hermoso devono andare via serve discontinuità dentro gente giovane con fame basta bolliti che aspirano al sesto posto o che vogliono rinnovi a cifre assurde per quello che offrono
NO !! NESSUN RINNOVO A PELLEGRINI, A CRISTANTE E SOPRATTUTTO A DIBALA !!!!
Basta con questi che non hanno saputo vincere niente in tutti questi anni !! ( a parte la coppetta Conference…).
Inoltre voglio dire questo ai FRIEDKIN : ancora una volta siete stati LONTANI e DISTANTI dalle dinamiche di una società di calcio come la Roma. Avete già fatto fuori 6 allenatori in questi anni, cercate di tenere GASPERINI altrimenti ci aspettano Pioli…. Farioli…. Maresca… o DDR !!
Capito? serie B !!!
Allora io non sono più disposto a farmi prendere in giro da questa società la pazienza è finita ! Se si rinnova il contratto a questi giocatori vuol dire che non hai già individuato le alternative valide e due non hai un progetto vincente e il prossimo anno è il centenario e ricordo che quelli li nel centenario vinsero qualcosa .3 milioni sono sempre tanti a quell ingaggio prendo un top giovane . Per finire non sono più disposto a spendere soldi per vederequei tre.
Pellegrini e Dybala al centro del progetto! Rendetevi conto! Ditemi che è un pesce d’aprile in ritardo dai! E lo vuole Gasperini! Ma no dai… Ce credo che Ranieri è arrabbiato come toro! Con questi due anche la prossima stagione! Mi si sta spaccando il fegato dai!
Erano tutte bugie ~ Luis Enrique
Sono certo che Dybala resta con noi! Daje Paulo!
“La vigna dei colioni”. Oramai da anni la Roma questo è. Gente che in campo ha dimostrato poco o nulla ma continuano a giocare qui.
Il rinnovo può avere senso se tu, contemporaneamente, porti nell’organico un campione per volta nelle sessioni di mercato, o comunque titolari che, se non sostituiscono, quantomeno li affiancano, aumentando il tasso tecnico.
Soprattutto, ti servono giocatori integri, superiori, o all’altezza di chi si va puntualmente a sfasciare. In altre parole: se un Dybala ti fa dieci partite e te lo puoi permettere, che ti devo dire, tienitelo, ma per il resto della stagione ti serve un altro Dybala sano
no ….. nessuno dei 2 ! basta mezzi giocatori …..
Gasperini a più riprese ba detho che vuole entrambi i rinnovi… pur di fare un dispetto a Ranieri/Massara
Dybala vuole restare???? benissimo a costo zero , anzi già è tanto che non debba pagare può delle quote di stipendio per poter continuare a giocare con la Roma !!!
e vabbè i soliti articoli da metà aprile a fine giugno sarà così, dopo giugno si ricomincia con la storia frattesi, fortini e scamacca fino ad agosto e si tira a campare
Rinnoviamo a chi ci fa arrivare sesti da anni per non dover tirare fuori i soldi per sostituirli grande proprietà eh?
Se rinnovano quelli, spero che la Curva Sud non rinnovi……E non solo loro.
Due settimane fa, L’Équipe ha pubblicato una panoramica degli stipendi più alti in Europa. Dybala è a 1 milione lordo al mese, Kvaratshkelia e Vitinha a 900.000. Mandando via solo lui possiamo creare una base completamente nuova. Grazie per le 2 buone partite, ma ora la beneficenza deve finire.
scusate,non è cattiveria. ma a questo punto Dybala,non lo vorrei nemmeno gratis! ma a cosa serve un giocatore. se pur fuori classe,che nel momento del bisogno è sempre infortunato?aria,spazio ai giocatori,anche meno talentuosi,che corrono e che hanno “fame”
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.