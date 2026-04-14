“ON AIR!” – Corsi: “Momento delicato, si decide nelle prossime ore”, Nardo: “Situazione insopportabile”, Piacentini: “Ranieri potrebbe andare via subito, Gasp no”, Pruzzo: “Meglio separarsi in fretta”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Mi pare evidente che quello che è successo prima di Roma-Pisa, al di là di come la si pensi, ha portato il gelo sopra Trigoria. Le posizioni sono inconciliabili, e chissà quando i Friedkin decideranno di metterci le mani. Se sarà a fine stagione, Gasp e Ranieri non staranno con le mani in mano: loro ci parlano con i giornalisti, avoglia se ci parlano, e faranno uscire quello che vorranno far trapelare. Se i Friedkin avessero deciso che l’uscita di Ranieri era sbagliata e che è giusto mandarlo via, che senso avrebbe aspettare fino a giugno? Io non ho mai sentito un dirigente che prende a male parole il suo allenatore prima di una partita…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se mi aspetto un comunicato ufficiale della Roma? Non penso. Faccio fatica a pensare che le parole di Ranieri non fossero state condivise con i Friedkin. Se le parole non fossero state condivise e Ranieri avesse agito di testa sua, il giorno dopo lo avrebbero dovuto cacciare… Se la proprietà dovesse scegliere di continuare con Gasperini, Ranieri lo puoi mandare via tranquillamente perchè non ha un impatto immediato sul campo, se invece decidi di tenere Ranieri, Gasperini non puoi mandarlo via ora a sei giornate dalla fine…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “La Roma dovrà giocare in casa contro Atalanta, Fiorentina, Lazio, e fuori contro Bologna, Parma e Verona fuori: quanti punti può fare? Gasperini potrebbe essere l’ultimo allenatore a rompere la barriera dei 70 punti dopo sei anni, e la cosa incredibile è che rischierebbe di restare comunque fuori dalla Champions. Se dovessi vincere sabato avresti la quasi certezza di giocare l’Europa League…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Il momento è delicato, si decide nelle prossime ore: questo è quello che filtra lato allenatore. Ranieri e Gasp sono separati in casa, ma da quello che mi dicono saranno decisive le prossime ore. Di quello che si sono detti nella call di ieri con i Friedkin non esce niente. Io penso che qualcosa succederà, che qualcuno andrà via. I cannoni di Ranieri hanno cominciato a sparare: ieri è uscita la notizia di Hojlund e Rowe non voluti da Gasperini, che tra l’altro è una mega caz*ata… Molti, sbagliando, non danno credito alla cena Totti-Gasp: Ranieri si è visto sorpassato, e la cosa che gli ha dato più fastidio è quando Gasperini ha detto che avrebbe avuto delle idee per Totti nella Roma. Lì è finita. Ranieri si è domandato: che dovrebbe essere ora Totti e al posto di chi?…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Nella lettura dei giornali succede una cosa strana: viene raccontata la giornata di ieri nei dettagli, ma nessuno sa niente della conference call dei Friedkin. A questo punto lo scenario è capire se si riesce ad arrivare a fine stagione e si fa l’ennesima rivoluzione, o se i rapporti sono talmente logori che non si può chiudere così. Gasperini e Ranieri non si sopportano proprio, ieri non si sono nemmeno salutati, è andata proprio sul personale. A me sembra comunque che il progetto Friedkin vada su una strada diversa rispetto a quella di Gasperini, per cui se anche dovesse restare Gasperini non è che tra un anno ristiamo di punto e a capo?…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Eravamo tutti entusiasti della triade Ranieri-Gasperini-Massara, doveva farci volare, e invece siamo arrivati alla resa dei conti anche stavolta dopo solo otto mesi. Io francamente questa situazione la trovo inaccettabile e insopportabile, poi ce la faremo andare bene anche stavolta. Ora con calma ci diranno quello che sarà della Roma: siamo a metà aprile e non si sa nulla della Roma del prossimo anno, se allenatore, ds e senior advisor saranno ancora questi, se andrà via uno, se resterà l’altro, se andranno via tutti…non si sa niente! E’ una cosa che non si può più accettare…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “In tutta questa situazione c’è l’aggravante di non essere cresciuti, la squadra resta sempre a quel livello. Quello che fai nelle sfere più alte si riflette sul campo, e alla fine tra tutte queste guerre interne si lotta per quei punti e quelle posizioni là, e questo è abbastanza deprimente…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “La situazione è senza ritorno. E’ una rottura secondo me irreversibile tra Gasperini e Ranieri, anche perchè portare una persona come Ranieri a quello sfogo significa che c’è molto altro. La frattura è maturata all’interno di Trigoria, con una serie di attriti piuttosto accesi tra le parti, che poi sono diventati di dominio pubblico. La situazione si è incancrenita dopo mesi di dissapori e punti di vista diversi. Se i Friedkin vogliono provare una riconciliazione, francamente non lo so. Ma rinviare una scelta mi sembra sciocco…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Gasperini e Ranieri sono capaci e con grandi personalità, e la Roma deve fare di tutto per tenerli e metterli d’accordo. Se va via l’allenatore, si ricomincerebbe tutto daccapo, con un altro modo di giocare…se poi la Roma vuole farsi male da sola, ok. Ma voi pensate che Gasperini senza Ranieri cambia carattere? E’ sempre la stessa persona…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Anche io sarei per il tentativo di riconciliazione, ma stavolta sembra essere davvero arrivati ai titoli di coda, con tutto quello che ne consegue. Se decidono di separarsi, è meglio farlo in fretta: i tempi del mercato sono già in essere, il mercato della prossima stagione da mo che è cominciato…”

Redazione Giallorossi.net