ULTIMA ORA – Distorsione alla caviglia per Pisilli

Brutte notizie da Trigoria per Niccolò Pisilli. Il centrocampista giallorosso ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra nel corso dell’allenamento di ieri.
Le condizioni del giocatore verranno monitorate giorno per giorno dallo staff medico, che nelle prossime ore valuterà l’evoluzione del problema e i tempi di recupero. Al momento non è ancora chiaro se Pisilli riuscirà a essere a disposizione per i prossimi impegni, a partire da quello di sabato prossimo contro l’Atalanta.
Un contrattempo che si inserisce in una fase già delicata sul fronte degli infortuni, con la Roma alle prese con diverse situazioni da gestire in vista delle prossime gare decisive: out di sicuro anche Pellegrini, Konè, Dybala e Dovbyk per la partita contro la Dea.
Al momento l’unico calciatore degli infortunati che sembra sul punto di rientrare a disposizione è Gianluca Mancini, che oggi si è allenato in parte con il gruppo. Ancora incerta invece la situazione di Wesley, che potrebbe non farcela per sabato prossimo.
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Giallorossi.net – A. F.
Sì comunque una visitina a Lourdes la metterei in programma…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.