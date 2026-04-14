Sabatini: “La Roma ha dei limiti importanti, non può avvicinarsi a giocatori di prima fascia”

La frattura interna in casa Roma continua a far discutere e ad alimentare il dibattito. A intervenire è stato anche Walter Sabatini, che ai microfoni di Sky Sport, durante L’Originale del Lunedì, ha offerto una lettura della situazione.

Secondo l’ex direttore sportivo giallorosso, lo scontro tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini non va ridotto a una semplice questione personale: “La questione è veramente pigra. Hanno parlato entrambi, ognuno ha detto la sua, magari in maniera sfumata, ma il punto è un altro”.

Per Sabatini, infatti, il nodo centrale riguarda la qualità della rosa e la capacità di individuare il talento: “È un problema di identificazione del talento e della qualità dei giocatori”. Un tema che però va inserito all’interno di un contesto ben preciso, quello dei vincoli economici: “La Roma ha limiti molto importanti, non può avvicinarsi ai giocatori di primissima fascia per le norme UEFA”.

Nel suo intervento, Sabatini ha anche difeso indirettamente l’operato di Ricky Massara, sottolineando come non abbia mai presentato la squadra come già completa: “Non ho mai sentito dire da Massara di avere una rosa formidabile. E non lo farebbe mai. Io non l’ho mai fatto. Sarebbe un modo diretto e sbagliato di mettere in difficoltà l’allenatore. Ho sempre parlato di squadra plausibile, di giocatori da migliorare”.

Fonte: Sky Sport