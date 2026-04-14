Appelli inascoltati, Friedkin furiosi: Gasp o Ranieri, si decide a fine stagione

Avanti nel gelo, senza segnali concreti di disgelo. Il tanto atteso confronto tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini, andato in scena in videoconferenza con la proprietà e alla presenza anche del ds Ricky Massara, non ha prodotto effetti immediati. A Trigoria la situazione resta congelata, sospesa, in attesa che i Dan Friedkin decidano se e come intervenire pubblicamente per tracciare la linea.

Come sottolinea il Corriere della Sera, la Roma resta divisa e la sensazione è che il silenzio della proprietà, ormai prolungato da giorni, stia contribuendo ad alimentare confusione e malumore. Eppure qualcosa si è mosso: i protagonisti si sono parlati, anche se solo a distanza, richiamati all’ordine dopo le tensioni esplose negli ultimi giorni. Il messaggio dei Friedkin è stato chiaro: abbassare i toni e ritrovare compattezza fino al termine della stagione, evitando ulteriori esposizioni pubbliche. Un appello ai naviganti già lanciato ai naviganti nei giorni scorsi, ma che è stato inascoltato, scatenando la rabbia e l’indignazione della proprietà.

La giornata a Trigoria ha però raccontato anche altro. Arrivati a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro, Ranieri e Gasperini si sono incrociati senza rivolgersi la parola. Nessun saluto, nemmeno a pranzo, dove i due si sono seduti lontani per evitarsi. Un clima gelido, percepito anche all’interno dello spogliatoio. L’allenamento pomeridiano è servito a riportare almeno formalmente l’attenzione sul campo, ma la distanza tra le parti resta evidente.

Secondo quanto riportato da Il Romanista, al momento dalla Roma non trapela nulla sulla scelta dei Friedkin, che per il momento restano in silenzio. Giorni fa avevano ribadito la fiducia al tecnico, ed è difficile pensare a cambi di rotta improvvisi a distanza di così poco tempo. Ranieri invece ha lamentato pubblicamente di non sentirsi coinvolto nei progetti futuri. Per ora i texani sono rimasti in silenzio, ma nelle prossime ore è attesa una decisione.

Di diverso avviso la Gazzetta dello Sport, secondo la quale ogni decisione dei Friedkin sarà presa a fine stagione. Fino ad allora la proprietà ha chiesto ai protagonisti di lavorare in silenzio, abbassando i toni. L’unica certezza resta una: lo strappo tra Gasperini e Ranieri (il tecnico nella videocall serale non ha voluto confrontarsi con il senior advisor) è insanabile. Chi resterà a Trigoria verrà deciso solo a fine stagione. Ora l’obiettivo è solo uno: provare a raggiungere l’obiettivo Champions. Per Gasperini e Ranieri ora è il momento di vivere da separati in casa.

Fonti: Corriere della Sera / Gazzetta dello Sport / Leggo / Il Romanista