FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 13 aprile 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 9:30 – De Rossi, Italiano e Pioli in caso di addio di Gasp
Il futuro di Gasperini resta incerto, con un faccia a faccia decisivo atteso con Ranieri. In caso di separazione, il primo nome è De Rossi: l’ex capitano, oggi al Genoa, potrebbe tornare ma solo con garanzie chiare. Alternative sul tavolo Italiano e Pioli, più complicate le piste Valverde e Farioli. (Il Messaggero)
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Ore 8:10 – Stramaccioni: “Ranieri, uscita incomprensibile”
Dopo il successo col Pisa e la corsa Champions ancora aperta, tiene banco il caso Ranieri-Gasperini. Stramaccioni critica il senior advisor: “Non capisco le sue parole, è stato un autogol”. Sulle scelte di mercato: “In attacco non sono stati portati profili di alto livello”. E aggiunge: “Apprezzo Gasperini per aver spento le polemiche, la Roma deve restare unita”. (DAZN)
Ore 7:40 – Verso l’Atalanta, dubbi e rientri dall’infermeria
La Roma riparte da Trigoria con focus sugli infortunati: Mancini e Wesley puntano al rientro già nei prossimi giorni per l’Atalanta, mentre Koné resta in dubbio e può slittare al Bologna. Monitorati anche Dybala e Dovbyk, atteso a un controllo. Out Pellegrini per almeno un mese: in pole El Shaarawy, alternative Venturino e, più defilato, Zaragoza. (Il Tempo)
IN AGGIORNAMENTO…
pioli ahahah daje che il regalo del centenario sarà la salvezza
In attacco siamo scarsi? Dovbick, Dybala, Malen, Ferguson, Soule, Vaz, El Shaarawy, Venturino… A parte la parentesi della Roma scudettata (diciamo del post Totti) non mai visto di meglio…
Te prego no !!!
lasciamo perdere 3 nomi senza senso
De Rossi ha preso il genoa che era ultimo per distacco.
Non scherzare.
Pioli corrisponde alle ambizioni di questa Roma. Meglio togliersi altri grilli dalla testa.
E anche per il centenario non ci sarà “MAI UNA GIOIA”. Società vergognosa!!!
Se va via gasperini ( spero di no) vorrei tra i nomi scelti italiano , ha fatto bene con il Bologna … in alternativa farei io un nome ad effetto … klopp … ma verrebbe con un cambio di giocatori mai visto prima ( mica viene con sti giocatori..)
ammazza che ambizione certo e’ la prova ,provata che la proprieta’ non puo scegliere allenatori.ambiziosi, ormai questo e’ acclarato.Ma la cosa piu fastidious e’ il silenzio della cosidetta curva che fu, ormai silence con gli americani.Il.pubblico dovrebbe dissentire senza aspettare la curva
Mettetece pure De Zerbi,Guardiola e Cosmi …
Giudico solo come allenatore, DDR non è pronto per la grande piazza ed un suo ritorno sarebbe solo l’ennesima mossa ruffiana dei Friedkin, che però non reggerebbe più, perché i tifosi romanisti capirebbero le loro intenzioni! Pioli ha fallito con la fiorentina, una squadra molto simile alla Roma attuale (quella dei sesti posti), quindi no grazie! Italiano, potrebbe anche essere un presunto papabile, ha fatto bene con la fiorentina e adesso col bologna, ma Gasp è la mia scelta.
Ten Haag era venuto a Roma
Farioli era il Mister indicato da Massara
Fabregas il Mister che poteva realizzare il piano giovani e innovare.
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Aldilà dei nomi GASPERINIi è un grande allenatore con un carattere FORTE e che , anche a Bergamo , non ha mai evitato polemiche.
Ranieri ha voluto proteggere Massara , la Società ed i calciatori.
Gasperini, a volte , sembra NON SCHIERARE calciatori che , forse ,meriterebbero più coinvolgimento
Ognuno sta difendendo il proprio incarico.
Pioli tutta la vita
questo è sempre quello che si augura il giornalaio del menzoniero, lunga vita a Gasperini visto che tiene ancora 2 anni di contratto. Forza Roma
Anche oggi è giorno di pesca grossa per la “stampa”, le trote abboccano generosamente…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.