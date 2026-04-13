FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 13 aprile 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – De Rossi, Italiano e Pioli in caso di addio di Gasp

Il futuro di Gasperini resta incerto, con un faccia a faccia decisivo atteso con Ranieri. In caso di separazione, il primo nome è De Rossi: l’ex capitano, oggi al Genoa, potrebbe tornare ma solo con garanzie chiare. Alternative sul tavolo Italiano e Pioli, più complicate le piste Valverde e Farioli. (Il Messaggero)

Ore 8:10 – Stramaccioni: “Ranieri, uscita incomprensibile”

Dopo il successo col Pisa e la corsa Champions ancora aperta, tiene banco il caso Ranieri-Gasperini. Stramaccioni critica il senior advisor: “Non capisco le sue parole, è stato un autogol”. Sulle scelte di mercato: “In attacco non sono stati portati profili di alto livello”. E aggiunge: “Apprezzo Gasperini per aver spento le polemiche, la Roma deve restare unita”. (DAZN)

Ore 7:40 – Verso l’Atalanta, dubbi e rientri dall’infermeria

La Roma riparte da Trigoria con focus sugli infortunati: Mancini e Wesley puntano al rientro già nei prossimi giorni per l’Atalanta, mentre Koné resta in dubbio e può slittare al Bologna. Monitorati anche Dybala e Dovbyk, atteso a un controllo. Out Pellegrini per almeno un mese: in pole El Shaarawy, alternative Venturino e, più defilato, Zaragoza. (Il Tempo)

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