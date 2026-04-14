Caos Roma, congelato il ritorno di Totti a Trigoria

Il gelo tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini non si limita al campo e alla gestione tecnica, ma finisce per riflettersi anche sui progetti futuri del club. Tra questi, come riporta la Gazzetta dello Sport, c’è anche il possibile ritorno di Francesco Totti nei quadri dirigenziali.

Dopo la cena con Gasperini, avvenuta circa quaranta giorni fa, l’ex capitano non ha più ricevuto segnali concreti da Trigoria. Un silenzio che ha di fatto congelato una trattativa che, a metà febbraio, sembrava ormai a un passo dalla definizione. In quel periodo, infatti, si parlava di una possibile fumata bianca, favorita anche dall’apertura di Ranieri e dalle dichiarazioni dello stesso Totti.

Nel frattempo, però, lo scenario è cambiato. Le tensioni interne hanno rallentato tutto, lasciando in sospeso anche il discorso legato all’ex numero 10. Totti, che nei giorni scorsi si trovava in vacanza alle Bahamas, era in attesa di un contatto da parte della proprietà e si sarebbe detto disponibile anche ad accettare un ruolo da ambasciatore in vista del Centenario del club.

A complicare ulteriormente il quadro, anche la cena romana con Gasperini e Vincent Candela, avvenuta senza il coinvolgimento diretto della dirigenza. Un episodio che, secondo quanto filtra, non sarebbe stato particolarmente gradito ai piani alti del club.

Al momento, dunque, tutto resta fermo. Ogni discorso è rinviato a fine stagione, quando sarà più chiaro anche l’assetto dirigenziale di una Trigoria attraversata da tensioni e incertezze. Solo allora si capirà se e come potrà riaprirsi la porta per un ritorno che, fino a poche settimane fa, sembrava ormai imminente.

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Fonte: Gazzetta dello Sport