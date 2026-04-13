ULTIME DA TRIGORIA – Out Mancini, Wesley e Konè

Settimana delicata a Trigoria, dove la Roma ha ripreso oggi gli allenamenti in vista della sfida di sabato sera contro l’Atalanta, un appuntamento che arriva nel pieno delle tensioni interne tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini.
Sul campo, però, le notizie non sono incoraggianti. Dalla seduta odierna arrivano conferme su un quadro fisico ancora complesso: non si sono infatti allenati in gruppo né Gianluca Mancini né il terzino brasiliano Wesley, due elementi che lo staff sperava di recuperare in extremis per la sfida contro i bergamaschi.
Situazione ancora più delicata per Manu Koné, che continua a lavorare a parte e che, al momento, appare il candidato più improbabile per un recupero in vista del match di sabato. Un’assenza che pesa soprattutto in mezzo al campo, in una gara che richiederà intensità e solidità.
Nella partitella in famiglia vittoria per la squadra di Svilar e Malen, con tanto di foto finita sui canali social del club giallorosso: finalmente qualche sorriso in mezzo a tanta tensione.
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Giallorossi.net – Andrea Fiorini
magnate pure tranquilli è un mese e mezzo che siamo fuori dalla champions ancora a prendere in giro la gente.
Io sto con la Roma ,non bisogna dimenticare che ad ogni intervista il Gasp non fa che ripetere le stesse cose , e che non abbiamo preso calciatori forti , eppure conosceva la situazione ha avvallato il mercato pur sapendo del far play, adesso non può lamentarsi ogni giorno, Ranieri premetto che ha sbagliato i tempi ed è sbottato, tornando al Gasp si faccia anche lui delle domande non abbiamo un gioco siamo una delle peggiori squadre e questo dipende da lui
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.