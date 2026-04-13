Roma, gelo totale a Trigoria: neanche un saluto tra Ranieri e Gasperini, le ultime

Il confronto tanto atteso non c’è stato. Tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini, almeno per ora, resta il gelo.
Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, l’arrivo quasi contemporaneo dei due a Trigoria aveva fatto pensare a un chiarimento immediato, ma così non è stato. Nessun incontro e nemmeno un saluto, segnale evidente di una frattura profonda dopo le dichiarazioni degli ultimi giorni.
Ranieri, giunto al centro sportivo intorno alle 12:30, ha pranzato con la squadra, concentrandosi sullo sprint finale in chiave Champions League. Al tavolo, però, non era presente Gasperini, che ha invece guidato regolarmente l’allenamento iniziato nel primo pomeriggio.
Il faccia a faccia è soltanto rimandato. La proprietà, con i Dan Friedkin in prima linea, ha già indicato la necessità di abbassare i toni almeno fino al termine della stagione, ma il confronto diretto tra i due resta inevitabile.
Tra i temi più caldi anche la gestione degli infortunati. In vista della sfida con l’Atalanta, Gasperini spinge per recuperare elementi importanti, mentre lo staff medico mantiene una linea più prudente, in particolare su Wesley, ritenuto non ancora pronto per il rientro. Una posizione condivisa anche dal medico della nazionale brasiliana, arrivato a Roma nei giorni scorsi.
Le distanze, dunque, restano ampie e su più fronti. In serata è prevista una call tra il tecnico e la proprietà: da capire se sarà coinvolto anche Ranieri. Un passaggio che potrebbe contribuire a chiarire – o ad accentuare – un equilibrio interno sempre più fragile.
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Fonte: Gazzetta.it
Sono schierato con Gasperini. Ha ragione su tutto, la cosa più grave è la gestione degli infortuni, un centimetro dopo il mercato. 25 mln per Vaz potevano essere spesi per Boga (5 mln – 4 goal in serie a) e un Pinamonti o Colombo qualsiasi come vice Malen.
Poi se il problema è stato il coinvolgimento di Leonardi per l’affare Malen mi pare che sia stato un buon coinvolgimento visto il risultato.
A Ranieri si vuole bene, ma a oggi è il consigliere personale dei Friedkin.
Ma se Boga non lo voleva e l’ ha cacciato a Bergamo. Pinamonti? sul serio?? Pensa che scrivevate qui se prendevano uno del genere.
Boga guadagna 3ML a stagione fino al 2029-
Ha un costo annuo di 6ML più 2ML di ammortamento cartellino: 8.
Vaz, che ha firmato un contratto di 5 anni e ne prende 1 (lordi 2),
te ne costa 7, ma nel 2029 avrà 22 anni, 10 in meno di Boga.
Vaz puoi rivenderlo, Boga no.
Chiaro il ragionamento?
Detto questo, se tu sei Boga e ti chiamano Juve e Roma, dove vai?
Bati sono d’accordo. a Ranieri gli si vuole bene ma le sue parole le ho trovate inopportune. Tra l’altro a Roma sono tutti fenomeni, perché quando si parlò di Boga e Pinamonti, apriti cielo, giù critiche a rotta di collo. infatti meglio Ferguson, scommessa persa, da un anno con problemi alla caviglia, o Zaragoza, un under 16 che come gli soffi cade.
in ultimo Ranieri in conferenza, presentando Gasperini dice, c’è il filmato che parla, che è una prima scelta, ed ora diventa la quinta, sesta.
Ma assolutamente, Pietro Leonardi ha consigliato a Gasperini Wesley e Malen, praticamente gli unici 2 giocatori validi presi
il ruolo di Ranieri dovrebbe essere quello di consulente personale dei Friedkin è stato preso proprio per quello..gli infortuni mica saranno colpa di ranieri che discorso è?? Io spero che rimangano entrambi non mi schiero con nessuno ma Gasp si deve assumere le sue responsabilità come gli altri. non credo abbiano preso giocatori senza il suo benestare. Gasp sta facendo un ottimo lavoro ma quando parla lui di se stesso dice che non sbaglia mai si lamenta sempre.devono fare tutti gioco di squadra.
Non ha ragione su tutto: Ranieri è stato chiamato da Fredklin proprio per evitare allenatori che vadano contro la politica societaria, lui sin dall’inizio ha prospettato a Gasperini la linea da tenere. Gasperini prima ha accettato, e poi, invece riservare le critiche e il suo cambio di opinione nelle riunioni private, lo ha fatto in pubblico. Ranieri ha giustamente visto sconfessata la sua funzione. Ma l’uscita sulla quarta scelta è la peggiore scorrettezza che gli abbiamo visto fare da sempre
Io resto schierato con la Roma che ne esce con le ossa rotte…Ma tanto credo che importi a pochi
che pena mi fanno…..pensano agli interessi privati invece che alla Roma l’unica cosa che conta veramente
Ranieri ha già dimostrato con i fatti di pensare alla Roma. Ricordo che ha rinunciato ad allenare la nazionale per provare a cambiare in meglio la nostra storia.
In molti oggi sbandano.per Gasp, ma seriamente cosa ha fatto per la Roma fino ad oggi? Magari domani vince lo scudetto ma per adesso è uno dei tanti, domani si vedrà…
Che bello comunque fare i bambinoni di 80 anni sulla pelle della Roma e dell’amore della gente.
Bravi tutti.
Ranieri ha sbagliato ma Gasperini sbaglia da un po’ dicendo cose che sarebbe opportuno dire solo in ambienti privati. Quindi sto dalla parte di Ranieri che l’altro giorno ha sbottato (sbagliando) perché non né poteva più delle accuse velate e non.
Qualora la notizia fosse vera…di solito chi scappa ha torto… Ranieri a pranzo con la squadra e il gasp si dà alla macchia? È un ammutinamento?
Ecco che emerge il problema dei problemi. In una situazione del genere, “facciamo una call a distanza” . Non ce la faremo mai così.
Ranieri è ancora troppo allenatore e mi domando perché non sia rimasto tale anche questa stagione! Gasperini non è quello visto con l’Atalanta e neanche quello visto con il Genoa. Con le altre si è adattato e ha fatto il suo lavoro con la Roma vuole fare il presidente. Comunque stava facendo bene e squadra vincente non si cambia mai, magari si migliora (Malen ad esempio) invece ha rispolverato i distruggi Roma più giocatori totalmente fuori ruolo e… Zeru Tituli.
Hanno ampiamente rotto l’anima tutti.
>60enni strapagati che si comportano come agazzini viziati.
C’è solo la Roma,
Resta solo la Roma,
chi non si trova bene è pregato di farsi da parte.
Che delusione entrambi.
umanamente e per simpatia sono con Sir Claudio x tutta la vita. ma in questa occasione con Gasperini tutta la vita. Sir Claudio non sarebbe il primo caso di uomini di campo che falliscono dietro una scrivania. mio personale parere e rispetto x entrambi
senior advisors è un ruolo che nn ho mai visto in una squadra,ci vuole un sartori un Gasperini e un Marotta per gavle cose per bene
Basta che questi non si ripresentino con DDR …basta parafulmini per tenere buoni i tifosi
Ma e’ mai possibile che qui a Roma e nella Roma tutti gli anni ci deve essere qualcosa che va ad inficiare tutto quello per cui si è lavorato? E basta…ma un po di equilibrio di serietà e di serenità, ma è così difficile? In tutti i posti di lavoro ci sono essere dinamiche che sfociano in incomprensioni ma poi si cerca di mediare e risolvere… e che c…o!
È veramente disarmante assistere a ciò che succede in questi giorni – prendendolo per buono -.
Se ci fosse stato Mourinho con Ranieri, al posto di Gasperini, e Mou avesse detto né più né meno ciò che ha detto quando era qui, cosa sarebbe successo? Si sarebbero presi menati? Gasp in confronto è stato molto più diplomatico in pubblico.
disastro a stelle e strisce come al solito la proprietà non c’è e se ne frega altamente
non so chi abbia sbagliato di più
se Ranieri con quella sparata o se Gasperini con formazioni e moduli assurdi
Non vi nascondo un senso di disgusto. Gente che guadagna centinaia di migliaia di euro che si comporta come all’asilo sulla pelle di una tifoseria sconcertata in un momento fondamentale della stagione , e questo perché ? Uno (GASP ) non vuole essere il capo espiatorio della mancata qualificazione in champions e l’altro (RANIERI) che invece vuole proprio scaricare tutte le responsabilità sull’allenatore E’ chiaro. Ma per il bene della Roma e solo per quello io ora sto con GASP.
Lo ripeto da settembre, il giudizio lo darò a fine campionato, ma non sarà un giudizio su Ranieri o Gasperini ma sui Friedkin, che gestiscono e prendono ogni decisione da 6 anni a questa parte.
Che in questa situazione così conclamata, Ranieri pranzi da solo con la squadra, di cui non è certo il senior advisor (è stato lui stesso implicitamente a precisarlo), parrebbe piuttosto un ulteriore episodio di ostilità aperta.
Ma perché non fermarsi per il bene della Roma? Vuole cacciare Gasp facendo o io o lui?
Ma per favore…non si può sentire
Ognuno degli interessati ha colpe , tutti , all’ ‘interno della Roma , lavorare con più intensità e meno polemiche.
Gasp ha sopra utilizzato calciatori, logorando lo chi fisicamente, chi mentalmente.chi in zone di campo a loro nuove.
Massara nel non aver preso calciatori che Gasperini ha sempre sottolineato di occorrere
Ranieri , anche se NON in società ma solo consigliere, di non aver protetto mediaticamente , allenatore , squadra Ds , staff medico , salvo poi cadere nella trappola/polemica.
aridaje co ste call so fissati proprio,ormai se le sognano pure di notte me sa. Forza Roma
Mi dispiace per Malen che penserà “ma dove sono capitato..”
fuori tutti e due. se ranierivè arrivato allo sbrocco ha svuto ampi motivi: troppe chiacchiere troppe isterie non adeguata gestione della rosa. lo sbrocco poi ha un senso solo se pilotato dalla proprietà altrimenti fuori anche lui
quindi gasp che e arrivato manco 5 min dopo ranieri ha pranzato nello scantinato de trigoria da solo….ahahahahahahha gazzetta voi e la campagna pro ranieri anche basta….
ma siamo sicuri che esista questo gelo?!
Non sto negando le cose, perché anche io sono incaxxato ma mi sembra tutto troppo teatrale
Poi sta a vedere, con la Roma siamo abituati a tutto
ad oggi purtroppo mi tocca dare ragione a Gasperini. Quello che ha detto non fa una piega, sono rimasti solo i presidenti a non capirlo. per Ranieri mi dispiace, credo che andrà via e sceglierà la nazionale.
Tutti a fare come un certo presidente al di la dell’oceano… frignare e fare danni a scapito di tutto e tutti
quindi tutti i giornali hanno scritto un sacco di boiate, sull’incontro di oggi.
Come volevasi dimostrare.
Totalmente dalla parte di Gasperini….a dicembre trovandosi in un’ottima posizione in classifica ha chiesto tre innesti di livello per ambire alla champions league ma hanno puntato su giovani di prospettiva e a Saragoza che è inguardabile….i nomi che si fanno sono de Rossi italiano e pioli…..mi vengono i brividi….che pochezza
co vogliono 18 giocatori tipo Wesely Malen x vincere stop tutto il resto non serve a nulla Forza Roma
Oggettivamente questa situazione è destabilizzante. Fin’ora ci avevo girato intorno alla questione, perché tutto sommato conta solo la Roma e quello che accade in campo. La questione è quanto mai Grottesca, un pseudo consigliere che se non fosse Claudio Ranieri, sarebbe stato linciato in 30 secondi. Tutto verte a iniziare dalla questione mercato, dove sia Massara che Gaspare hanno detto e fatto capire che di vione di calciatori ci capiscono poco.
Poteva essere gestita meglio con raziocinio.
Bisogna partire dalla ‘notizia’ precedente, ovvero chi ha detto a questi signori giornalisti o giornalari vari, che oggi ci sarebbe stato un incontro tra Gasperini e Ranieri. Pertanto, poichè oggi non c’è stato alcun incontro (ma era previsto?) devono dare anche quest’altra ‘notizia’ per legittimare la precedente, che non c’è stato nessun incontro. E così via…..
tutto questo per essersi incaponiti a chiamare un DS che il Gasp non vuole.
Malen e Wesley presi per volonta’ di ferro del Gasp. tutto qui.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.