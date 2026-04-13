Roma, gelo totale a Trigoria: neanche un saluto tra Ranieri e Gasperini, le ultime

Il confronto tanto atteso non c’è stato. Tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini, almeno per ora, resta il gelo.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, l’arrivo quasi contemporaneo dei due a Trigoria aveva fatto pensare a un chiarimento immediato, ma così non è stato. Nessun incontro e nemmeno un saluto, segnale evidente di una frattura profonda dopo le dichiarazioni degli ultimi giorni.

Ranieri, giunto al centro sportivo intorno alle 12:30, ha pranzato con la squadra, concentrandosi sullo sprint finale in chiave Champions League. Al tavolo, però, non era presente Gasperini, che ha invece guidato regolarmente l’allenamento iniziato nel primo pomeriggio.

Il faccia a faccia è soltanto rimandato. La proprietà, con i Dan Friedkin in prima linea, ha già indicato la necessità di abbassare i toni almeno fino al termine della stagione, ma il confronto diretto tra i due resta inevitabile.

Tra i temi più caldi anche la gestione degli infortunati. In vista della sfida con l’Atalanta, Gasperini spinge per recuperare elementi importanti, mentre lo staff medico mantiene una linea più prudente, in particolare su Wesley, ritenuto non ancora pronto per il rientro. Una posizione condivisa anche dal medico della nazionale brasiliana, arrivato a Roma nei giorni scorsi.

Le distanze, dunque, restano ampie e su più fronti. In serata è prevista una call tra il tecnico e la proprietà: da capire se sarà coinvolto anche Ranieri. Un passaggio che potrebbe contribuire a chiarire – o ad accentuare – un equilibrio interno sempre più fragile.

Fonte: Gazzetta.it