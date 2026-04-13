Ranieri verso la Nazionale? L’indiscrezione di Trevisani: “A me hanno detto che…”

Il futuro di Claudio Ranieri continua a far discutere, tra scenari legati alla Roma e suggestioni che portano lontano da Trigoria. A rilanciare un’ipotesi sorprendente è stato Riccardo Trevisani, intervenuto ai microfoni di Radio Manà Manà Sport.

L’opinionista ha riportato un’indiscrezione ricevuta nelle ultime ore, legata a una possibile rivoluzione ai vertici del calcio italiano: “Malagò Presidente Federale, Ranieri Direttore Tecnico e Allegri allenatore. Ve la giro esattamente come mi è arrivata, non so se sia vero o meno”. Un’ipotesi che coinvolgerebbe anche Giovanni Malagò e Massimiliano Allegri, delineando un possibile nuovo assetto per la Nazionale.

“Già venerdì sera mi hanno detto che poteva essere una via d’uscita per la Nazionale ma non ci ho minimamente pensato, forse perché sono ingenuo e perché credo che il calcio italiano non possa ripartire da un uomo di 75 anni“, ha concluso il giornalista.

Fonte: Radio Manà Sport