Ranieri verso la Nazionale? L’indiscrezione di Trevisani: “A me hanno detto che…”

Il futuro di Claudio Ranieri continua a far discutere, tra scenari legati alla Roma e suggestioni che portano lontano da Trigoria. A rilanciare un’ipotesi sorprendente è stato Riccardo Trevisani, intervenuto ai microfoni di Radio Manà Manà Sport.
L’opinionista ha riportato un’indiscrezione ricevuta nelle ultime ore, legata a una possibile rivoluzione ai vertici del calcio italiano: “Malagò Presidente Federale, Ranieri Direttore Tecnico e Allegri allenatore. Ve la giro esattamente come mi è arrivata, non so se sia vero o meno”. Un’ipotesi che coinvolgerebbe anche Giovanni Malagò e Massimiliano Allegri, delineando un possibile nuovo assetto per la Nazionale.
“Già venerdì sera mi hanno detto che poteva essere una via d’uscita per la Nazionale ma non ci ho minimamente pensato, forse perché sono ingenuo e perché credo che il calcio italiano non possa ripartire da un uomo di 75 anni“, ha concluso il giornalista.
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Fonte: Radio Manà Sport
il problema della nazionale è che gira che rigira i nomi sono sempre gli stessi. escono dalla porta e rientrano dalla finestra…… bisogna azzerare dalla LND alla Figc. non è possibile che la LND ha un suo protocollo e i professionisti un altro… soprattutto che a capo delle delegazioni regionali lnd siano sempre gli stessi incapaci da anni che si fanno regolamenti regione per regione senza dipendere da un regolamento nazionale. basta esempi spagnoli o tedeschi noi siamo il calcio italiano.
Che gli opinionisti vengano pagati me fa gelare il sangue. Quello che dicono I radiolari conta zero.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.