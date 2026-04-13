Calciomercato Roma: Real Madrid, Barcellona e Lipsia interessate a El Aynaoui

Arrivato in estate come uno degli investimenti più importanti, Neil El Aynaoui non è riuscito finora a lasciare il segno in maglia giallorossa. Pagato 23,5 milioni dal Lens, il centrocampista marocchino non ha trovato continuità né nelle prestazioni né nell’impiego, senza convincere pienamente Gian Piero Gasperini.

Le presenze da titolare sono state limitate e il rendimento spesso al di sotto delle aspettative. Una situazione che, secondo quanto riportato da africafoot.com, non soddisfa neanche lo stesso giocatore, che starebbe valutando l’ipotesi di lasciare Roma per trovare maggiore spazio.

Intorno al numero 8 giallorosso, però, non mancano gli interessi. Diversi top club europei avrebbero già acceso i riflettori su di lui, tra cui Real Madrid e Barcellona, oltre al Lipsia.

La Roma osserva con attenzione l’evolversi della situazione. Anche perché il prossimo Mondiale, dove El Aynaoui dovrebbe partire da titolare con il Marocco, potrebbe incidere ulteriormente sulla sua valutazione di mercato.

Fonte: africafoot.com