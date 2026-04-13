Calciomercato Roma: Real Madrid, Barcellona e Lipsia interessate a El Aynaoui

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Arrivato in estate come uno degli investimenti più importanti, Neil El Aynaoui non è riuscito finora a lasciare il segno in maglia giallorossa. Pagato 23,5 milioni dal Lens, il centrocampista marocchino non ha trovato continuità né nelle prestazioni né nell’impiego, senza convincere pienamente Gian Piero Gasperini.

Le presenze da titolare sono state limitate e il rendimento spesso al di sotto delle aspettative. Una situazione che, secondo quanto riportato da africafoot.com, non soddisfa neanche lo stesso giocatore, che starebbe valutando l’ipotesi di lasciare Roma per trovare maggiore spazio.

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Intorno al numero 8 giallorosso, però, non mancano gli interessi. Diversi top club europei avrebbero già acceso i riflettori su di lui, tra cui Real Madrid e Barcellona, oltre al Lipsia.

La Roma osserva con attenzione l’evolversi della situazione. Anche perché il prossimo Mondiale, dove El Aynaoui dovrebbe partire da titolare con il Marocco, potrebbe incidere ulteriormente sulla sua valutazione di mercato.

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Fonte: africafoot.com

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13 Commenti

    • non ci credo nemmeno io.

      ma continuo a pensare che a questo ragazzo non è stato dato spazio.

      col marocco gioca da solo davanti alla difesa e visto nella coppa d’africa sembrava fortissimo, padrone della sua zona di campo, molto sicuro nelle giocate.

      ❤️🧡💛

    • Invece ci credo. Mediano titolare del Marocco, il Marocco è una Nazionale che quella italiana la mangia a colazione. Sono stato attaccato quando dicevo che El Ayanoui è più forte di Cristante, ma come si fa? Cristante non fa il titolare nemmeno con l’Italia fuori dal mondiale, col Marocco nemmeno lo farebbe cambiare.

  3. Vorrei chiedere a Gasperini delle partite perse quest’anno con le squadre del lato destro della classifica, quanti giocatori sarebbero da Roma?Questo giocatore è una delle incomprensioni del suddetto allenatore!

  5. Ma come Cristante che guadagna il doppio e gioca titolare con tutti gli allenatori non è cercato da queste squadre, ma manco da altre e come ve lo spiegate? È tutta colpa di Massara? O di Ranieri? E Rios da chi è cercato? Spiegatemi non ci arrivo

  7. Non è riuscito a panchinare Cristante il che la dice lunga, Gasperini non mi pare impazzisca per lui, è stato pagato 25 se offrono almeno 30 può andare ed evitiamo cessioni molto più dolorose

  8. Ma fateme capi ma questo solo a coppa d’Africa ha fatto bene. Ste ipotetiche squadre che lo vorrebbero l’hanno visto solo là. Io nonni credo manco un pò invenzione dei giornalai

  9. Sacrificabilissimo, anche perchè queste squadre ce lo pagheranno molto bene. Bel colpo sarebbe. Troviamo un centrocampista che sappia fare il regista , non chiedo uno tipo PIRLO , ma uno che ricordi PIZARRO o PIANICH credo che ce lo potremmo permettere. Invece di litigare GAST RANIER e MASSARA dovrebbero pensare a questo.

  10. da impacchettare. I calciatori africani hanno handicap della coppa. vanno presi solo i fenomeni , tipo salah, drogba , makelele , kanu , weah ecc . i buoni giocatori non vale la pena

  11. spero che venga ceduto, giocatore senza personalità e senza geometrie o acume tattico.
    Konè ne vuole dieci come a lui e pensare che è stato preso per giocare al posto suo…poi la cessione del francese fu bloccata per fortuna

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