“ON AIR!” – Torri: “Friedkin fallimentari, alla Roma regalerei una nuova proprietà”, Rossi: “A Massara fanno fare il lavoro sporco prima di mandarlo via”, Piacentini: “Manna, Giuntoli e Paratici tre sventure”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “C’è questo Massara sospeso nell’aria, abbiamo capito tutti che non sarà il ds del prossimo anno. Ma i Friedkin non possono mandarlo via adesso, perchè c’è del lavoro importante da fare. Andrà a finire come avevamo pronosticato: gli faranno fare il lavoro sporco a lui, la monnezza, e poi lo manderanno via. Entro il 30 di giugno vanno fatte le plusvalenze. Finché sono Konè e Ndicka pure pure, ma se come penso uno tra Svilar e Wesley potrebbe essere ceduto, saluteremo Massara come il peggior ds di tutti i tempi. E dal primo luglio arriverà Gianni Cuccariello, a cui non verrà accollato niente. E’ questo il grande disegno…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io ho sempre pensato che Giuntoli sarebbe stata la più grossa sventura che potesse capitare alla Roma, e credo di poter dire che Paratici e Manna sono sullo stesso livello se non peggio. Manna ragazzi…De Laurentiis non vede l’ora di toglierselo di torno…sono tre sventure. Io non sono del tutto convinto che Massara andrà via dalla Roma. A me piacerebbe più una figura alla Marotta, o un altro Giuntoli, che però non sia Giuntoli, da mettere sopra a Massara. Anche se non so se lui accetterebbe…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Massara è stato esautorato e si sta cercando un nuovo ds, ma non va scordato che non c’è più Ranieri e mi chiedo: ci sarà un altro uomo forte dentro Trigoria che coordinerà il lavoro? Se la Roma deve essere gestita da Ed Shipley, mi metto le mani dai capelli…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Ci sono tre intoccabili nella Roma: Svilar, Wesley e Malen. Per gli altri si possono valutare offerte adeguate, anche considerando che sarà importante il Mondiale in mezzo. C’è però la data del 30 giugno da rispettare, è una corsa contro il tempo e c’è tutto da impostare: speriamo che Gasp abbia le idee chiare perchè Ranieri non c’è più, Massara non ci sarà più a breve, Dan e Ryan non si vedono mai…ma a chi chiediamo, all’aviere (Ed Shipley, ndr)?. Va bene che ti affidi un uomo di tua fiducia, ma allora dagliela questa nomina, si esca dagli equivoci e non ci siano zone di grigio…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Massara non se ne va, giustamente. Quando lo allontaneranno, gli daranno quello che devono e lui se ne andrà via. Gasp ha delle cose importantissime da chiedere: quando fare il ritiro, dove farlo, il budget per il mercato, quali giocatori acquistare. Lui non vuole decidere tutto, non vuole fare il Ferguson, vuole fare l’allenatore e per questo ha bisogno di qualcuno che risponda a queste domande. So che Gasperini ha chiamato Friedkin, hanno appuntamento a Roma per questa settimana o massimo la prossima…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Per come ragiona Gasperini, quasi tutto il budget lo vuole spendere per l’attacco: vuole gli esterni e la riserva di Malen. Secondo me accetterebbe il sacrificio di Konè in estate, e forse lo ha già accettato… Tarantino alla Roma? Io non sono così sicura che arrivi adesso, e non escludo clamorose sorprese…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Ripartire con lo stesso reparto difensivo e aggiustare tutto il resto? Ci starei assolutamente, non è lì che la Roma ha bisogno di interventi massicci, ma sugli esterni e in attacco. Nuovo ds? Quello prendibile ora è Giuntoli, ma non ha trovato il placet della società. I nomi che piacciono di più sono Manna e D’Amico. Sul secondo, è vero che ci sono stati contrasti con Gasperini a Bergamo ma i rapporti sono rimasti buoni e c’è stima reciproca. Sul primo, è forse il preferito della proprietà americana ma è blindatissimo da De Laurentiis ed è molto difficile…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Se potessi in questo momento fare un regalo alla Roma, le regalerei una nuova proprietà. Questa, tolta la Conference League, mi sembra una proprietà fallimentare sotto tutti i punti di vista. Non ha metabolizzato nulla del calcio, è rimasta all’inizio quando mister Ryan chiese: “Ma come funzionano i timeout nel calcio?“. La colpa più grave è non essere intervenuti alle prime avvisaglie delle frizioni tra Gasperini e Ranieri. Ora non penso che la Roma non andrà in Champions per quello, ma di certo non ha aiutato alla serenità dell’ambiente…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il campionato per me è finito alla 30esima giornata…chi è a capo di questo carrozzone deve ridurre le squadre. La Roma ora deve vincere tutte le partite e sperare che la Juve ne perda una e mezza. Non so se la Juve avrà voglia di restare fuori dalla Champions, Spalletti ha firmato al buio, si sono fidati di lui e hanno fatto benissimo. Credo sia stato quello che ha fatto meglio da subentrato. Loro hanno gli stessi interessi della Roma, ma hanno un vantaggio importante che si sono meritati sul campo…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Il campionato non è finito, altrimenti i posti Champions erano già assegnati. Ovviamente è difficile, ma se la Roma fa il suo e fa il bottino pieno, poi vediamo che fa la Juve. Non mi sembra un calendario complicatissimo, e siccome la Juve non dà garanzie al 100% e qualche partita l’ha steccata, vediamo un po’…”

Redazione Giallorossi.net