Calciomercato Roma, il Colonia rifiuta un’offerta di 35 milioni del Brighton per El Mala

La sessione estiva si avvicina e tra i nomi più caldi del mercato europeo c’è quello di Said El Mala, talento del Colonia finito da tempo anche nei radar della Roma.
Secondo quanto riportato dall’emittente tedesca Sky Sport, il club della Renania ha respinto un’offerta da 35 milioni di euro presentata dal Brighton per l’attaccante esterno classe 2006. Una proposta giudicata non all’altezza delle aspettative: la valutazione del giocatore, infatti, si aggira intorno ai 50 milioni.
Gli inglesi, almeno per il momento, si sarebbero defilati dalla corsa, ma il nome di El Mala resta uno dei più ambiti sul mercato internazionale. La Roma continua a monitorare la situazione, consapevole però che servirà un investimento importante per provare ad affondare il colpo.
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Fonte: Sky Sport De
Sanno che noi li daremo 50 milioni. E’ iniziata una nuova era. Gasperini fa un cenno con la mano e i Friedkin muti e sganciano.
Lui è Nusa in quel ruolo sono i due più forti in prospettiva preferisco El Mala perché mi sembra più concreto.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.