Roma, summit nella Capitale: Gasperini vede Friedkin per programmare il futuro

La prossima settimana può diventare uno snodo chiave per il futuro della Roma. Secondo quanto rivelato nel corso della trasmissione “Te la do io Tokyo” su Tele Radio Stereo, Gian Piero Gasperini avrebbe in agenda un incontro con la proprietà dei Dan Friedkin per iniziare a pianificare concretamente la prossima stagione.

Il summit, già fissato, dovrebbe svolgersi nella Capitale e dunque avvenire de visu con i vertici del club. Un dettaglio non banale, che conferma l’importanza dell’appuntamento: non un semplice confronto, ma un vero e proprio vertice operativo per definire le linee guida del nuovo corso.

Per Gasperini si tratta di un passaggio fondamentale. Dopo settimane turbolente a Trigoria, culminate con l’addio di Ranieri e il rafforzamento della sua posizione all’interno del club, il tecnico vuole ora chiarezza su tutti i fronti: mercato, struttura dirigenziale e strategie tecniche.

Il timing, del resto, è tutt’altro che casuale. Siamo a fine aprile, con la stagione ancora aperta ma già proiettata verso l’estate. Tra programmazione del ritiro, costruzione della rosa e paletti economici da rispettare, la Roma non può permettersi ritardi. Servono decisioni rapide e condivise.

L’incontro servirà proprio a questo: mettere nero su bianco le priorità, stabilire i prossimi passi e dare forma concreta alla Roma che verrà. Perché dopo aver scelto Gasperini come punto centrale del progetto, ora la società è chiamata a costruirgli attorno una struttura coerente.

Redazione Giallorossi.net