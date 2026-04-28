Roma, ds cercasi: i Friedkin bocciano Giuntoli

Fuori dal campo si gioca una partita ancora più delicata. Dopo l’esautorazione pubblica di Frederic Massara da parte di Gian Piero Gasperini, e in attesa della decisione definitiva dei Friedkin, la Roma accelera sul dossier direttore sportivo. Perché il messaggio del tecnico è stato chiarissimo: allenatore e ds devono essere “complementari”, una coppia vera, non una convivenza forzata.

Da qui nasce il casting. E qualche porta che si chiude. Nelle ultime ore, scrive l’edizione odierna de La Repubblica, sono scese drasticamente le quotazioni di Cristiano Giuntoli, valutato ma poi accantonato dalla proprietà, nonostante il curriculum pesante (lo scudetto del Napoli con Luciano Spalletti). Fuori dai giochi anche Fabio Paratici, già blindato dalla Fiorentina con un contratto lungo.

Restano invece sul tavolo altri profili. Giovanni Manna piace molto, ma il Napoli lo considera centrale nel progetto e il contratto fino al 2029 è un muro difficile da scavalcare. Più percorribile, almeno sulla carta, la pista che porta a Tony D’Amico, nome che Gasperini conosce bene dai tempi dell’Atalanta: un rapporto già rodato, anche se non sempre idilliaco. Sullo sfondo Sean Sogliano, oggi più defilato e vicino alla Lazio di Lotito.

Il punto, però, resta uno: la Roma ha scelto Gasperini e ora deve andare fino in fondo. Tradotto: il prossimo direttore sportivo dovrà essere funzionale alle idee dell’allenatore, non il contrario. A Houston continuano a ribadire che la decisione sarà della proprietà, ma è difficile immaginare una scelta che non tenga conto delle indicazioni di chi, oggi, ha in mano le chiavi tecniche del progetto.

Fonte: La Repubblica