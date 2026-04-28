Ndicka in vetrina: spunta la clausola del 20% a favore del giocatore

Nella lista dei possibili sacrificabili per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario entro il 30 giugno, il nome di Evan N’Dicka è tra i più caldi. Una candidatura forte soprattutto per come si presenta oggi il suo valore a bilancio.
Il difensore è arrivato a parametro zero nell’era Pinto, con la sola spesa legata alla commissione di circa 4 milioni versata al suo entourage. Dopo tre stagioni in giallorosso, l’ammortamento residuo è minimo: una sua cessione garantirebbe quindi una plusvalenza importante, fondamentale per rientrare nei vincoli del settlement agreement.
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Ma il punto decisivo è un altro: nell’accordo firmato nel giugno 2023 è inserita una clausola che cambia gli equilibri della trattativa. In caso di vendita, fa sapere l’edizione odierna de Il Tempo, il giocatore ha diritto al 20% della cifra incassata dalla Roma.
Un dettaglio tutt’altro che secondario, che succede di frequente con le operazioni condotte con i parametri zero ma che inevitabilmente ridurrà l’effettivo guadagno netto del club.
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Fonte: Il Tempo
certo, a primavera spunta anche la clausola, ovvio!
Ndicka è l’unico che non venderei, pensa! La clausola la definirei “salva-Roma”.
Un altro degli affaroni a parametro zero di Pinto.
😆
sempre grandi complimenti ai ns ds che te impiccano tutto….chiaramente la proprietà dormiva anche qua
Venderlo a 50 mln per prenderne 40 di milioni … sempre boni…
Quello che distingue un D.S.
bravo da uno meno bravo è saper vendere e saper comprare. Se è tutto vero , ripeto se , 4 milioni di commissioni e una percentuale del genere al giocatore non è comprare bene ma di certo , non è questo il peggior affare di Pinto. Monchi , Petrachi , Pinto ,Ghisolfi e ora Massara,quante plusvalenza importanti hanno portato ? Ne conto poche e ora ,ne paghiamo le conseguenze quando si deve fare mercato poi , se vogliamo sempre scaricare la colpa agli allenatori….
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.