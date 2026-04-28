Ndicka in vetrina: spunta la clausola del 20% a favore del giocatore

Nella lista dei possibili sacrificabili per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario entro il 30 giugno, il nome di Evan N’Dicka è tra i più caldi. Una candidatura forte soprattutto per come si presenta oggi il suo valore a bilancio.

Il difensore è arrivato a parametro zero nell’era Pinto, con la sola spesa legata alla commissione di circa 4 milioni versata al suo entourage. Dopo tre stagioni in giallorosso, l’ammortamento residuo è minimo: una sua cessione garantirebbe quindi una plusvalenza importante, fondamentale per rientrare nei vincoli del settlement agreement.

Ma il punto decisivo è un altro: nell’accordo firmato nel giugno 2023 è inserita una clausola che cambia gli equilibri della trattativa. In caso di vendita, fa sapere l’edizione odierna de Il Tempo, il giocatore ha diritto al 20% della cifra incassata dalla Roma.

Un dettaglio tutt’altro che secondario, che succede di frequente con le operazioni condotte con i parametri zero ma che inevitabilmente ridurrà l’effettivo guadagno netto del club.

Fonte: Il Tempo