LIVE! Gasperini: “Partita importante, vogliamo vincere. Ranieri? Nessun botta e risposta…”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Bologna-Roma, gara valida per la 34esima giornata di campionato. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso nel prepartita e poi al termine del match.
GASPERINI A DAZN NEL PREPARTITA
Come hai preparato questa partita?
“Il Bologna è forte, ma se abbiamo così tanto vantaggio in classifica su di loro vuol dire che abbiamo guadagnato tanti punti. Fino all’anno scorso faceva la Champions, quindi ha una rosa importante. In casa è ancora più competitiva e i due precedenti in Europa League sono stati equilibrati. Sarà una bella partita, per noi è molto importante”.
Ti aspettavi la difesa a 3 del Bologna?
“Si tratta di una soluzione che hanno quasi tutte le squadre. Siamo pronti ad affrontarlo”.
C’è il rischio che la squadra sia distratta per le questioni extra-campo?
“Mi fate domande su una questione in cui non sono direttamente coinvolto e non so perché le fate a me. Io non ho fatto nessun botta e risposta. C’è una partita importante soprattutto per noi e ci siamo preparati nel miglior modo per cercare di vincere”.
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Redazione GR.net