UNITÀ PER NOI

Dopo la tempesta, un raggio di sole. La Roma vince 2-0 sul campo del Bologna e torna a respirare, in una settimana che aveva rischiato di diventare un punto di non ritorno. Le polemiche interne, culminate con l’addio di Claudio Ranieri e la piena fiducia della proprietà americana a Gasperini, avevano caricato questa partita di un peso specifico enorme. La risposta è arrivata dal campo, e non poteva essere più chiara.

Il primo tempo è stato a tinte quasi esclusivamente giallorosse. La Roma si è presentata al Dall’Ara con un’intensità e una compattezza che nelle ultime uscite erano parse smarrite, dimostrando di non essersi fatta distrarre dal caos extracampo. Anzi, il gruppo è sembrato paradossalmente più coeso, più determinato, come se la chiarezza finalmente ritrovata ai vertici avesse liberato energie che il clima tossico delle settimane precedenti aveva compresso.

I grandi protagonisti della serata portano i nomi di Malen e El Aynaoui, un gol e un assist ciascuno. L’olandese si conferma acquisto azzeccatissimo: giocatore sopra la media, capace di accendersi nei momenti che contano e di trascinare i compagni con giocate di qualità. Il marocchino, invece, appare in netta crescita dopo il periodo di appannamento successivo alla Coppa d’Africa: le qualità ci sono, la continuità sta arrivando.

Il Bologna è apparso deludente, scarsamente motivato, incapace di reggere i ritmi imposti dalla Roma nel primo tempo. Nella ripresa i giallorossi hanno abbassato l’intensità, gestendo con maggiore prudenza, e i rossoblù hanno alzato il baricentro senza però creare veri pericoli. L’unico brivido è arrivato da un sinistro di Orsolini che ha colpito la parte bassa della traversa: il risultato, nonostante quel sussulto, non è mai stato in discussione.

Ora lo sguardo si sposta alla partita di questa sera: la Juventus — distante due punti dalla Roma — sarà di scena sul campo del Milan, e un passo falso dei bianconeri potrebbe riaprire in modo significativo la corsa al quarto posto. I giallorossi si porterebbero in quel caso a meno due dalla Champions, con ancora quattro giornate da giocare.

In questo quadro, diventano fondamentali anche i recuperi: Wesley ha confermato il suo peso nello scacchiere, mentre il possibile rientro di Koné e i minuti messi nelle gambe da Dybala rappresentano segnali incoraggianti in vista delle ultime sfide di campionato.

La stagione della Roma resta complessa, segnata da alti e bassi e da infortuni e tensioni che ne hanno condizionato il percorso. Ma il successo di Bologna restituisce serenità e una sensazione che mancava da tempo: quella di una squadra ancora viva, capace di reagire e di giocarsi le proprie carte fino in fondo. Senza proclami, ma con una nuova, ritrovata unità.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini