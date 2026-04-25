Bologna-Roma 0-2: le pagelle

Vittoria importante della Roma che passa per 2 a 0 sul campo del Bologna: decidono Malen e El Aynaoui, per entrambi gol e assist nel primo tempo.
Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo stadio Dall’Ara per affrontare i rossoblù nel match valido per la 34esima giornata di campionato.
Svilar 7 – Nel primo tempo il Bologna si fa vedere solo con un destro ravvicinato di Orsolini, che Mile respinge coi piedi. Nella ripresa lo salva il legno, poi è bravo in uscita bassa ad anticipare De Silvestri.
Mancini 7 – Giganteggia, rendendo inoffensivo Rowe. Nella ripresa si sposta a sinistra, ma il risultato non cambia.
Ndicka 7 – Bravo sia nel gioco di anticipo che nei duelli fisici.
Hermoso 6,5 – Orsolini sembra essere l’unico pericolo degli emiliani, lui lo argina con efficacia. Dal 60′ Ghilardi 6,5 – Entra con il giusto piglio in campo.
Celik 6 – Attento nelle letture difensive, ma offensivamente è fiacco. Dal 46′ Rensch 6 – In campo nella frazione meno brillante dei giallorossi, ma non sfigura.
El Aynaoui 7,5 – Sembra tornato ai livelli pre-coppa d’Africa. Prima offre un assist non banale a Malen, poi realizza con un inserimento preciso la rete del raddoppio.
Cristante 6,5 – Gioca su buoni ritmi, non spreca palloni e li gestisce con sapienza.
Wesley 7 – Giocatore essenziale per corsa, efficacia, quantità di palloni giocati e recuperati. Cala nella ripresa, ma dopo l’infortunio era prevedibile.
Soulè 5,5 – Nota un po’ stonata: appare lontano dalla forma migliore. Incide poco, un po’ impreciso. Dal 60′ Vaz 6 – Acerbo. Sufficienza per l’impegno.
Pisilli 6,5 – Si sdoppia con efficacia tra centrocampo e attacco. Buon lavoro in appoggio a Malen.
Malen 8 – Gol, giocate, assist. Centravanti totale. Dal 76′ Dybala 6 – In campo nell’ultimo quarto d’ora per riprendere ritmo partita. La classe è intatta, la forma è tutta da ritrovare.
GIAN PIERO GASPERINI 7 – La risposta è arrivata sul campo: vittoria convincente e preziosa per mettere un minimo di pressione sulla Juventus. Primo tempo dominato, ripresa di gestione. Importante non subire gol per ridare solidità alla squadra.
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Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Ancora una volta granddissimi Malen e Svilar ! Il bologna si conferma una piccola squadra che riuscì a segnare 4 gol poco tempo fa con Giallorossi disastrosi. L’ avventura in Europa e questo campionato confermano che gli riesce meglio mangiare tortellini…!
Si riaccende una flebile speranza speriamo che non venga spenta da qui alla fine del campionato da aiuti vari che permettano agli odiosi zebrati rubentini di andare in champions
Finalmente una partita con pochi patemi… era ora!
primo tempo spettacolare, secondo in controllo, bene così, Malen devastante, importante il recupero di Wesley e speriamo bene per le ultime partite di Dybala
Bene così. Ora il biscotto delle strisciate è meno scontato.
Wesley fondamentale, calciatore che cambia la squadra così come malen. con l’olandese da inizio anno saremmo stati sicuramente dove sono napoli e Milan!! pisilli che fa da collante tra i reparti essenziale, ottima prova anche di El aynaoui
Quando la Roma perde leggo decine e decine di commenti, quando vince crivono in pochi. Ma queste pagine sono frequentate da romanisti o da laziali?
secondo me oggi a Malen non si puo’ dare un voto, mica si puo’ valutare un alieno. Anzi, diamogli solo la sufficienza, questo e’ un top player e piu’ lo teniamo “nascosto” piu probabilita’ ci sono che non ce lo vengano a scippare le solite Real, Psg, ecc….
Si può dire che stavolta Gasperini l’ha incartata a Itagliano?
Soprattutto nel primo tempo si è visto un gap molto netto tra la Roma e i felsinei, sia tatticamente che tecnicamente.
Molti si chiedono dove sarebbe ora la Roma se Malen fosse arrivato a settembre, ma questa domanda bisognerebbe farla a Massara.
Praticamente un centrocampo a 3.
Finalmente.
Soule ha fatto un buon lavoro in fase difensiva , meno in fase offensiva.
El Aynaoui è un gran bel calciatore , peccato forse in personalità. forse sente troppa pressione.
VAZ ? Sembra uno che ha cominciato a 16 anni a giocare al calcio , ad ora istinto e corsa.Boh , speriamo.
MENTALITA.
Milan 1 Roma 0 rigore sbagliato Dybala
Napoli 2 Roma 2 in vantaggio 2 volte
Roma 3 Juve 3 addirittura con 2 gol di vantaggio
Mentalità : dove comprarla ?
gasp che urla le posizioni all 90. .. che je devi dire ..grande professionista concentrato solo sulla squadra e b non su altre menate .. o altre seghe giornalistiche ,parolai..
dategli un altro attaccante tipo Malena per warkins e poi si non c’è Juve che tenga. ..poi riparliamo.. gasp Roma giallorossa e con te. .
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.