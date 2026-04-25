El Aynaoui: “Malen giocatore incredibile. Primo anno di ambientamento, lavoro per migliorare”

Neil El Aynaoui parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Bologna-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Dall’Ara.

L’assist di Malen per te come giocata più bella della partita, quindi meglio il gol o meglio l’assist?

«No, l’assist, l’assist era incredibile, non l’avevo già visto prima, ma sì, Malen è un giocatore incredibile, sapeva che poteva mettere un pallone così…».

Bello anche però il tuo assist per Malen per il gol che ha sbloccato la partita.

«Penso che possiamo fare meglio il gioco, ma siamo stati molto forti e penso che questa è stata la differenza oggi».

Hai imparato l’italiano nel corso del tuo primo anno in Serie A, ma cos’altro? Globalmente, cosa dici di questa tua prima annata alla Roma?

«No, è stato un anno di scoperta, era la prima volta che giocavo fuori dalla Francia. Sì, è stato ogni giorno una scuola incredibile, un club incredibile. Lavoro tutti i giorni per migliorare».

Chi è il tuo maestro di italiano? Mancini, Cristante…

«Abbiamo un buon traduttore… (ride, ndr)».

Redazione GR.net