Cristante: “Restiamo attaccati alla Juve, non si sa mai. Ranieri? Grande figura, lo ringrazio”

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Bryan Cristante parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Bologna-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Dall’Ara.

Il sogno Champions è ancora vivo?
“Certo, sappiamo che è difficile ma dobbiamo stare attaccati alla Juve, non si sa mai…”

Su Ranieri…
“Assolutamente, grande figura, gli mandiamo un grande saluto, un abbraccio e ringraziarlo”.

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Redazione GR.net

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