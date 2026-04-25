Cristante: “Restiamo attaccati alla Juve, non si sa mai. Ranieri? Grande figura, lo ringrazio”

Bryan Cristante parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Bologna-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Dall’Ara.
Il sogno Champions è ancora vivo?
“Certo, sappiamo che è difficile ma dobbiamo stare attaccati alla Juve, non si sa mai…”
Su Ranieri…
“Assolutamente, grande figura, gli mandiamo un grande saluto, un abbraccio e ringraziarlo”.
LEGGI ANCHE – Ranieri, il ritorno di De Rossi e il veto dei Friedkin: il retroscena
Redazione GR.net
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!