Malen: “Spero di continuare così fino alla fine. Io nove dell’Olanda? Ora penso alla Roma”

Donyell Malen parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Bologna-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Dall’Ara.
Complimenti. Il record di gol per chi arriva a gennaio è di Balotelli con 12 gol, manca poco…
«Non lo sapevo, è molto bello. Spero di continuare così fino alla fine».
Vuoi convincere anche Koeman che sei il nove ideale per l’Olanda…
«Ne parleremo, ora sono concentrato sulla Roma».
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Redazione GR.net
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