Stop Celik, ma Gasp riabbraccia Konè e Dovbyk

Un altro infortunio muscolare dentro la Roma. Nel corso della sfida diu Bologna si è fermato Celik, costretto a lasciare il campo per un problema al flessore destro. Le sue condizioni saranno valutate già nelle prossime ore, ma lo stop rappresenta un’incognita in vista dei prossimi impegni.

Dall’infermeria, però, filtrano anche notizie finalmente incoraggianti. Come riferisce il Corriere dello Sport, Manu Koné e Artem Dovbyk sono pronti a riavvicinarsi al gruppo: entrambi dovrebbero tornare ad allenarsi con i compagni già in settimana, con l’obiettivo di rientrare tra i convocati per la sfida del 4 maggio contro la Fiorentina.

Il recupero del centrocampista francese rappresenterebbe un’opzione in più in mezzo al campo, offrendo nuove soluzioni a Gasperini in una fase delicata della stagione. Discorso diverso per l’attaccante ucraino, fermo ormai da mesi: la sua ultima presenza risale al 6 gennaio, nella trasferta di Lecce decisa proprio da un suo gol. Per lui, il rientro completo è invece fissato nel mirino della gara successiva contro il Parma.

Tempistiche simili anche per Lorenzo Pellegrini. Il trequartista giallorosso, fermo dalla sfida contro il Pisa per una lesione, sta lavorando per ridurre i tempi di recupero e punta a tornare a disposizione proprio per la trasferta emiliana e per un finale di campionato che potrebbe avere più di qualcosa da dire.

Fonte: Corriere dello Sport