Massara in silenzio, Friedkin si muove per Manna

Il silenzio, in questo momento, è diventato una scelta. Forse obbligata, forse strategica. In casa Roma, mentre si prepara una nuova rivoluzione interna, Ricky Massara ha deciso di non replicare alle parole di Gasperini sul “feeling mai scattato”.

Prima della sfida del Dall’Ara, a parlare è stato ancora una volta l’allenatore. Ufficialmente, spiegano da Trigoria, si tratta di una semplice alternanza tra tecnico e direttore sportivo nelle interviste prepartita. Nei fatti, però, la decisione ha evitato un confronto diretto a distanza, che avrebbe rischiato di alimentare ulteriormente le tensioni già esplose negli ultimi giorni, culminate con l’addio di Claudio Ranieri.

Gasperini, già nella conferenza stampa della vigilia, aveva chiarito la sua posizione. Parlando della necessaria sintonia tra guida tecnica e direzione sportiva, ha ammesso come questa non sia mai realmente nata. Un passaggio significativo, accompagnato dalla precisazione che “decide la società”, ma che ha lasciato intravedere la volontà di costruire il futuro con un interlocutore diverso.

I dissidi con Massara, definiti “solo tecnici”, sono stati comunque continui e hanno portato l’allenatore a rappresentare alla proprietà la necessità di cambiare direzione. I Friedkin, dal canto loro, si stanno già muovendo per valutare possibili alternative.

Tra i profili maggiormente attenzionati c’è Giovanni Manna, attuale direttore sportivo del Napoli, considerato un dirigente giovane e in linea con l’idea di valorizzare i talenti e sviluppare un modello più orientato al player trading: gli americani hanno già preso informazioni dettagliate sul suo conto. Restano attenzionati anche altri nomi come Sean Sogliano e Cristiano Giuntoli, a conferma di un casting già avviato.

Il futuro di Massara appare quindi sempre più incerto. Dopo lo strappo con Ranieri, la proprietà sarà chiamata a prendere una decisione anche su un altro rapporto ormai compromesso, quello tra allenatore e direttore sportivo. Non a caso, proprio sulla gestione del diesse erano nate le prime divergenze tra Ranieri e Gasperini, con il primo schierato a difesa del dirigente.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se la Roma sceglierà di proseguire lungo questa linea o se interverrà per ridefinire gli equilibri. Ma la direzione, al momento, sembra già tracciata.

Fonte: Corriere dello Sport