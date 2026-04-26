Massara in silenzio, Friedkin si muove per Manna

Il silenzio, in questo momento, è diventato una scelta. Forse obbligata, forse strategica. In casa Roma, mentre si prepara una nuova rivoluzione interna, Ricky Massara ha deciso di non replicare alle parole di Gasperini sul “feeling mai scattato”.
Prima della sfida del Dall’Ara, a parlare è stato ancora una volta l’allenatore. Ufficialmente, spiegano da Trigoria, si tratta di una semplice alternanza tra tecnico e direttore sportivo nelle interviste prepartita. Nei fatti, però, la decisione ha evitato un confronto diretto a distanza, che avrebbe rischiato di alimentare ulteriormente le tensioni già esplose negli ultimi giorni, culminate con l’addio di Claudio Ranieri.
Gasperini, già nella conferenza stampa della vigilia, aveva chiarito la sua posizione. Parlando della necessaria sintonia tra guida tecnica e direzione sportiva, ha ammesso come questa non sia mai realmente nata. Un passaggio significativo, accompagnato dalla precisazione che “decide la società”, ma che ha lasciato intravedere la volontà di costruire il futuro con un interlocutore diverso.
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I dissidi con Massara, definiti “solo tecnici”, sono stati comunque continui e hanno portato l’allenatore a rappresentare alla proprietà la necessità di cambiare direzione. I Friedkin, dal canto loro, si stanno già muovendo per valutare possibili alternative.
Tra i profili maggiormente attenzionati c’è Giovanni Manna, attuale direttore sportivo del Napoli, considerato un dirigente giovane e in linea con l’idea di valorizzare i talenti e sviluppare un modello più orientato al player trading: gli americani hanno già preso informazioni dettagliate sul suo conto. Restano attenzionati anche altri nomi come Sean Sogliano e Cristiano Giuntoli, a conferma di un casting già avviato.
Il futuro di Massara appare quindi sempre più incerto. Dopo lo strappo con Ranieri, la proprietà sarà chiamata a prendere una decisione anche su un altro rapporto ormai compromesso, quello tra allenatore e direttore sportivo. Non a caso, proprio sulla gestione del diesse erano nate le prime divergenze tra Ranieri e Gasperini, con il primo schierato a difesa del dirigente.
I prossimi giorni saranno decisivi per capire se la Roma sceglierà di proseguire lungo questa linea o se interverrà per ridefinire gli equilibri. Ma la direzione, al momento, sembra già tracciata.
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Fonte: Corriere dello Sport
Massara in questo contesto è lunico che ha fallito, è vero che la societa aveva i paletti, ma lui non ha conoscenze per fare mercato e non rispetta la linea dell’allenatore, non cè stata mai armonia, Gasperini è il perno principale del progetto, è lui che ne risponde, e tutti gli altri devono sopportarlo e supportarlo….punto
Gasperini: “Ci sarà tempo a campionato finito. Le problematiche di mercato non sono facili ma ho delle idee su come alzare il livello della Roma e la forza della Roma. Ognuno ha i suoi concetti, ma se ho delle responsabilità sull’aspetto tecnico è giusto che abbia della credibilità e che io venga soddisfatto”.
Quindi chiunque DS arriva non deve fare il fenomeno, deve solo trattare i giocatori richiesti dal mister.
Ranieri doveva essere la figura di raccordo tra allenatore/squadra e proprietà/DS si è schierato da una parte dietro le quinte per poi farlo vedere attaccando in pubblico l’altra parte, due errori sia di forma che di contenuto che un dirigente non può fare. E’ saltato giustamente.
Ora i Fredkins puntano tutto su Gasp, ma con il nuovo DS più che loro dovrebbe parlarci Gasp perchè è evidente che il nuovo DS deve essere in piena sintonia con GASP altrimenti ricominciamo.
Per me, il silenzio di Massara non è una coincidenza. L’importante è che la Società non impieghi troppo tempo a scegliere un sostituto ma ce l’abbia già a portata di mano
Dubito che de Laurentiis lo lasci andare via, per di più in un’altra squadra italiana
Lo spumante è in frigo, in attesa di essere stappato. A mai più rivederci
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.