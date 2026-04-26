Calciomercato Roma, l’Osasuna fissa Il prezzo per Munoz: “Servono i 40 milioni della clausola”

Víctor Muñoz finisce al centro del mercato internazionale e l’Osasuna prova a fare muro. Il direttore sportivo Braulio Vázquez è stato netto di fronte ai primi approcci, tra cui una proposta verbale del Sunderland da circa 25 milioni di euro: “Non ascoltiamo, ci atteniamo alla clausola”.
Una posizione chiara, che rimanda direttamente alla cifra fissata nel contratto dell’attaccante: 40 milioni di euro. Una valutazione importante, che però non garantisce automaticamente la cessione. Come riportato da Marca, infatti, qualsiasi operazione dovrà fare i conti con gli accordi in essere con il Real Madrid, che detiene il 50% dei diritti sulla futura rivendita e mantiene un’opzione di riacquisto valida per i prossimi tre anni.
Lo stesso Vázquez, pur ribadendo la linea del club, non ha nascosto una certa prudenza sul futuro del giocatore: “Noi ci godiamo Víctor fino a fine stagione. Il calcio è molto mutevole”. Un’ammissione che lascia aperti diversi scenari.
Tra i club interessati c’è anche la Roma, che monitora con attenzione la situazione e, secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna, sarebbe pronta a investire l’intera cifra della clausola per assicurarsi il talento. Dal canto suo, Muñoz vive il momento con equilibrio: “Mi è cambiata la vita molto in fretta e non ho avuto tempo di metabolizzarlo”.
Nonostante l’interesse giallorosso, la priorità del giocatore sembrerebbe essere un possibile ritorno al Barcellona, club nel quale è cresciuto. Una variabile che potrebbe pesare nelle scelte future e rendere la corsa al suo cartellino ancora più complessa.
Fonte: marca.com
dattelo in faccia 😂😂
40 mln per uno che ha la testa a Barcellona non li spenderei…
Fortunatamente ci sono molti club interessati…e la prospettiva di un ritorno al Barcellona, che taglierebbe la testa al…toro. Mannaggia! Dovremo passare ad altri obiettivi…che so, un Nusa…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.