Calciomercato Roma, l’Osasuna fissa Il prezzo per Munoz: “Servono i 40 milioni della clausola”

Víctor Muñoz finisce al centro del mercato internazionale e l’Osasuna prova a fare muro. Il direttore sportivo Braulio Vázquez è stato netto di fronte ai primi approcci, tra cui una proposta verbale del Sunderland da circa 25 milioni di euro: “Non ascoltiamo, ci atteniamo alla clausola”.

Una posizione chiara, che rimanda direttamente alla cifra fissata nel contratto dell’attaccante: 40 milioni di euro. Una valutazione importante, che però non garantisce automaticamente la cessione. Come riportato da Marca, infatti, qualsiasi operazione dovrà fare i conti con gli accordi in essere con il Real Madrid, che detiene il 50% dei diritti sulla futura rivendita e mantiene un’opzione di riacquisto valida per i prossimi tre anni.

Lo stesso Vázquez, pur ribadendo la linea del club, non ha nascosto una certa prudenza sul futuro del giocatore: “Noi ci godiamo Víctor fino a fine stagione. Il calcio è molto mutevole”. Un’ammissione che lascia aperti diversi scenari.

Tra i club interessati c’è anche la Roma, che monitora con attenzione la situazione e, secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna, sarebbe pronta a investire l’intera cifra della clausola per assicurarsi il talento. Dal canto suo, Muñoz vive il momento con equilibrio: “Mi è cambiata la vita molto in fretta e non ho avuto tempo di metabolizzarlo”.

Nonostante l’interesse giallorosso, la priorità del giocatore sembrerebbe essere un possibile ritorno al Barcellona, club nel quale è cresciuto. Una variabile che potrebbe pesare nelle scelte future e rendere la corsa al suo cartellino ancora più complessa.

Fonte: marca.com