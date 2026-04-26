Serie A, il Como passa sul campo del Genoa (0-2) e aggancia la Roma

Il Como torna alla vittoria superando per 0-2 il Genoa di Daniele De Rossi a Marassi e resta in piena corsa per l’Europa.
La formazione guidata da Fabregas ottiene la vittoria con un gol per tempo: al 10′ ci ha pensato Douvikas a sbloccare il punteggio, mentre nella ripresa, al 68′, Diao ha siglato il gol del definitivo 0-2.
I lariani, quindi, si portano a quota 61 punti agganciando nuovamente la Roma al quinto posto in classifica. In attesa di Milan-Juventus di stasera, la squadra di Fabregas si porta a due lunghezze dal quarto posto.
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