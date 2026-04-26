Serie A, il Como passa sul campo del Genoa (0-2) e aggancia la Roma

0
223

Il Como torna alla vittoria superando per 0-2 il Genoa di Daniele De Rossi a Marassi e resta in piena corsa per l’Europa.

La formazione guidata da Fabregas ottiene la vittoria con un gol per tempo: al 10′ ci ha pensato Douvikas a sbloccare il punteggio, mentre nella ripresa, al 68′, Diao ha siglato il gol del definitivo 0-2.

I lariani, quindi, si portano a quota 61 punti agganciando nuovamente la Roma al quinto posto in classifica. In attesa di Milan-Juventus di stasera, la squadra di Fabregas si porta a due lunghezze dal quarto posto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteCalciomercato Roma, l’Osasuna fissa Il prezzo per Munoz: “Servono i 40 milioni della clausola”

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome