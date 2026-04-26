Serie A, vince la noia tra Milan e Juventus: a San Siro è 0 a 0, Roma a -3 dalla Champions

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Un pareggio che muove la classifica ma non accende lo spettacolo. Milan e Juventus si dividono la posta nel posticipo serale di San Siro, chiudendo sullo 0-0 una sfida bloccata e povera di occasioni. Un risultato osservato con grande attenzione dalla Roma, direttamente coinvolta nella corsa Champions.

La partita non decolla mai davvero: ritmi bassi, poche idee e tanta prudenza da entrambe le parti. Più che la voglia di vincere, sembra prevalere la paura di perdere, con le due squadre attente a non concedere spazi e incapaci di trovare continuità nella manovra offensiva. Ne viene fuori un match avaro di emozioni, con rare situazioni pericolose e portieri sostanzialmente inoperosi.

Il pareggio consente comunque a entrambe di muovere la classifica. Il Milan sale a quota 67 punti, mentre la Juventus si porta a 64, mantenendo tre lunghezze di vantaggio sulla Roma e sul Como, entrambe ferme a 61. Un margine che, a quattro giornate dalla fine del campionato, lascia ancora tutto aperto nella lotta per un posto tra le prime quattro.

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Redazione Giallorossi.net

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