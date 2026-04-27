Roma, un Malen necessario

“Malen necessario”. Il gioco di parole scelto dal Corriere dello Sport fotografa perfettamente il momento dell’attaccante olandese, protagonista assoluto della rinascita offensiva della Roma. Non è un caso che oggi anche Il Romanista gli dedichi l’apertura: oggi, più che mai, il nome di Malen è diventato centrale nel presente e nel futuro giallorosso.

Dopo anni di tentativi e investimenti pesanti — circa 181 milioni spesi dal 2020 alla ricerca del centravanti giusto — la Roma sembra aver finalmente trovato ciò che cercava. Da Shomurodov a Dovbyk, passando per Abraham e arrivando a Vaz, i risultati non erano stati all’altezza delle aspettative. Stavolta, invece, l’impatto è stato immediato e concreto.

Arrivato nel mercato di gennaio, Malen ha già messo insieme numeri impressionanti: 11 gol e una media realizzativa da top assoluto, con una rete ogni 103 minuti. Dati che raccontano non solo la continuità sotto porta, ma anche la capacità di incidere in maniera costante nelle partite.

Non è soltanto una questione di gol. L’olandese ha cambiato il volto dell’attacco: profondità, movimenti, rapidità, qualità tecnica e senso della posizione. Con lui, la Roma ha ritrovato riferimenti offensivi che mancavano da tempo, diventando più imprevedibile e pericolosa.

I numeri, intanto, aprono scenari importanti anche a livello storico. Malen è in corsa per diventare l’attaccante più prolifico arrivato a gennaio nella storia della Serie A: davanti a lui c’è soltanto Mario Balotelli, fermo a quota 12 reti.

Sul futuro, poi, non sembrano esserci dubbi. La Roma ha già deciso di esercitare il diritto di acquisto, indipendentemente da come si concluderà la stagione. Una scelta che certifica quanto Malen sia diventato, in pochi mesi, non solo decisivo, ma semplicemente indispensabile.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Romanista