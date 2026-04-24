E adesso Pellegrini si avvicina al rinnovo: ok al taglio dell’ingaggio

Pieni poteri a Gian Piero Gasperini e, con il nuovo assetto in costruzione, anche i senatori della Roma intravedono uno scenario più stabile per il futuro. In questi giorni di contatti intensi con la proprietà Friedkin è emersa infatti la volontà del tecnico di mantenere una parte del blocco storico della squadra.

Il primo nome sul tavolo è quello di Lorenzo Pellegrini, in scadenza a giugno. Il centrocampista, che nei giorni scorsi si era schierato pubblicamente al fianco dell’allenatore, sarebbe disposto a rivedere al ribasso il proprio ingaggio pur di restare. Le sue prestazioni recenti, sia sul piano fisico che caratteriale, avrebbero convinto lo staff tecnico, e i discorsi per il rinnovo potrebbero presto riaprirsi.

Situazione simile per Bryan Cristante e Gianluca Mancini, entrambi legati al club fino al 2027. Per loro era già stato impostato un prolungamento per ulteriori tre stagioni, poi congelato dopo i risultati negativi dell’ultimo periodo. Ora, con il nuovo corso, l’ipotesi di una ripresa delle trattative torna sul tavolo.

Qualche spiraglio riguarda anche Paulo Dybala. L’attaccante argentino dovrebbe accettare un cospicuo taglio di stipendio e avrebbe inoltre il sostegno di Adidas in vista della stagione del centenario del club. Molto dipenderà dal finale di stagione, ma nel frattempo le proposte arrivate da Boca Juniors e da un club turco sono state messe in stand by, con la preferenza della Joya che resta quella di continuare in Italia.

Diverso invece il destino di Stephan El Shaarawy, destinato all’addio, mentre per Zeki Çelik la distanza economica resta significativa, con le richieste considerate troppo elevate dalla proprietà. La Roma, dunque, si muove tra conferme e partenze, con il nuovo assetto tecnico che inizia a ridisegnare le priorità della rosa: niente rivoluzioni, ma acquisti mirati ad aumentare la qualità della squadra.

Fonte: Gazzetta dello Sport