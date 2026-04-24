Totti verso il ritorno, Giuntoli o Manna come nuovo ds: la Roma cambia tutto

Le porte di Trigoria, chiuse nelle ultime settimane per isolare la squadra dalle tensioni interne, potrebbero presto riaprirsi per un ritorno destinato a segnare una nuova fase. Dopo l’addio di Claudio Ranieri, prende forma il possibile rientro di Francesco Totti nel futuro della Roma. A scriverlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.
L’ex capitano rappresenta una figura centrale nei nuovi equilibri. Il suo ingresso, che non richiederebbe passaggi formali complessi, sarebbe stato in qualche modo favorito anche dal rapporto con Gian Piero Gasperini, con cui esisterebbe già un’intesa. Resta da definire il ruolo: una prima fase potrebbe vederlo impegnato come ambassador e testimonial, soprattutto in vista del centenario e del progetto legato allo stadio di Pietralata.
Un incarico compatibile con gli attuali impegni, ma che potrebbe evolversi nel tempo verso una posizione più operativa, anche in ambito tecnico, con un ruolo simile a quello ricoperto da Ranieri. In questa prospettiva, Totti potrebbe rappresentare un punto di riferimento nella costruzione del progetto, contribuendo all’individuazione dei profili più adatti alle richieste dell’allenatore.
Negli ultimi tempi, però, l’ex numero dieci ha mantenuto un profilo basso. Dopo le tensioni interne sfociate nello scontro verbale nel giorno della gara con il Pisa del 10 aprile, non ci sono stati contatti diretti recenti con la proprietà e anche le presenze allo stadio si sono interrotte. Una scelta legata al contesto, in attesa di sviluppi.
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Con l’uscita di scena di Ranieri, lo scenario è cambiato e l’ipotesi di un ritorno è tornata concreta. Parallelamente, è atteso anche l’addio di Frederic Massara, destinato a lasciare il ruolo di direttore sportivo. Si chiude così l’esperienza della struttura dirigenziale nata meno di un anno fa.
La conseguenza più immediata è il rafforzamento della posizione di Gasperini, destinato ad avere maggiore peso nelle scelte. Anche per questo si valutano nuovi profili per il ruolo di direttore sportivo: tra i nomi emersi ci sono Cristiano Giuntoli, Tony D’Amico e Giovanni Manna.
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Fonti: Gazzetta dello Sport / Leggo
Cos’è che non capite della frase “Non faccio Romolo”? L’ambasciatore non lo farà, il direttore tecnico forse si
come tutti gli anni si insulta il Ds che va via e gli si dà la colpa di tutto, il prossimo anno la giostra sarà la stessa per il successore di Massara, tra l’altro Massara qualcosa di buono l’ ha fatta Ghirardi, Malen, Wesley e il difensore polacco li ha portati lui
Manna o D’amico, DS della Napoli e dell’Atalanta, due squadre costruite bene che ci hanno spesso superato in classifica negli ultimi anni sarebbero ottimi nomi.
Forse finalmente iniziamo a mettere la chiesa al centro del villaggio..
amo cosi tanto il nostro Capitano che in fondo al cuore preferirei non si immischiasse a questi che ci hanno fatto litigare e/o discutere su DDR o su Ranieri (o su Mou) per poi cacciare tutti così…anima e core de Roma mandati via così e usati come parafulmini
non voglio caro Francesco finisca pure tu in questo tritacarne, sei il mio ultimo ricordo di una Roma gloriosa e vincente e mi sentirei morire a vederti fare la fine di DDR o Ranieri
daje Roma daje
Io con tutto il bene che gli voglio gli direi vieniti a fare una passeggiata a Trigoria quando ti pare sei il PIÙ ma non ti “immischiare” perché non c’è due senza tre, già hanno pagato Ddr e Ranieri……..
ho scritto praticamente la stessa cosa
ammazzato un romanista se ne butta un altro nell’arena….
via gasperini che ha fallito e dentro Conte se vuoi cambiare marcia altrimenti se rimane lui e rinnovano pellegrini e la fine
Il DS va cambiato in fretta, per non finire come negli ultimi due anni, con una scelta fatta in ritardo rispetto alla necessaria programmazione dei profili da (pre)negoziare, e conseguenti lunghi stalli e improvvisazioni.
Gasp potrà darsi una regolata e lavorare come vorrebbe; anche se non è escludibile che se ne vada al Napoli, o altra squadra, a giugno (caso in cui la campagna estiva dovrà programmarsi su un nuovo allenatore…preferibilmente già individuato).
Dopo sei anni……..questi ancora non hanno capito!!!
Si ricomincia!!
Non capisco perché Ranieri non poteva chiedere scusa e si andava avanti insieme. Boh.
Se fosse vero dispiace dirlo ma… Altro specchietto per le allodole. Daltronde dopo aver “costretto alle dimissioni” una figura come quella di Ranieri, chi meglio di lui potrebbe rappresentare il popolo romanista? Ma per favore…
questo è un momento molto delicato, come previsto alla presentazione del gasp, saranno macerie…ed infatti. aspettiamoci ora anni ancor più duri. il problema non si risolve se i Friedkin non mollano, sono incapaci e umorali, stanno sperperando soldi e la ns storia…basta americani a roma
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.