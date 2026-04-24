Totti verso il ritorno, Giuntoli o Manna come nuovo ds: la Roma cambia tutto

Le porte di Trigoria, chiuse nelle ultime settimane per isolare la squadra dalle tensioni interne, potrebbero presto riaprirsi per un ritorno destinato a segnare una nuova fase. Dopo l’addio di Claudio Ranieri, prende forma il possibile rientro di Francesco Totti nel futuro della Roma. A scriverlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

L’ex capitano rappresenta una figura centrale nei nuovi equilibri. Il suo ingresso, che non richiederebbe passaggi formali complessi, sarebbe stato in qualche modo favorito anche dal rapporto con Gian Piero Gasperini, con cui esisterebbe già un’intesa. Resta da definire il ruolo: una prima fase potrebbe vederlo impegnato come ambassador e testimonial, soprattutto in vista del centenario e del progetto legato allo stadio di Pietralata.

Un incarico compatibile con gli attuali impegni, ma che potrebbe evolversi nel tempo verso una posizione più operativa, anche in ambito tecnico, con un ruolo simile a quello ricoperto da Ranieri. In questa prospettiva, Totti potrebbe rappresentare un punto di riferimento nella costruzione del progetto, contribuendo all’individuazione dei profili più adatti alle richieste dell’allenatore.

Negli ultimi tempi, però, l’ex numero dieci ha mantenuto un profilo basso. Dopo le tensioni interne sfociate nello scontro verbale nel giorno della gara con il Pisa del 10 aprile, non ci sono stati contatti diretti recenti con la proprietà e anche le presenze allo stadio si sono interrotte. Una scelta legata al contesto, in attesa di sviluppi.

Con l’uscita di scena di Ranieri, lo scenario è cambiato e l’ipotesi di un ritorno è tornata concreta. Parallelamente, è atteso anche l’addio di Frederic Massara, destinato a lasciare il ruolo di direttore sportivo. Si chiude così l’esperienza della struttura dirigenziale nata meno di un anno fa.

La conseguenza più immediata è il rafforzamento della posizione di Gasperini, destinato ad avere maggiore peso nelle scelte. Anche per questo si valutano nuovi profili per il ruolo di direttore sportivo: tra i nomi emersi ci sono Cristiano Giuntoli, Tony D’Amico e Giovanni Manna.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Leggo