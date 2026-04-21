Mercato Roma, senza Champions serve un piano B: ecco il tesoretto dai prestiti

La realtà, a Trigoria, bussa con insistenza. Il piano di finanziare il prossimo mercato con i ricavi della Champions rischia di restare sulla carta, perché la classifica racconta una storia già vista: la Roma è di nuovo lì, sospesa tra il quinto e il sesto posto, lontana da quell’obiettivo che avrebbe cambiato tutto.
E allora serve un piano B. Subito. Tra i paletti del Fair Play Finanziario e le esigenze tecniche, il club giallorosso sta già studiando soluzioni alternative. Il nodo principale è chiaro: garantire competitività senza avere certezze sugli introiti europei più pesanti. Un equilibrio complicato, che passa inevitabilmente da cessioni, prestiti e rinnovi ancora tutti da definire.
Il primo punto fermo è Donyell Malen. Il suo riscatto è considerato imprescindibile: 25 milioni, dilazionati. Una formula che aiuta, ma non risolve. I soldi vanno comunque trovati, e non saranno pochi. Qui entra in gioco il “tesoretto” dei prestiti. Non solo quelli destinati a rientrare, ma soprattutto quelli che possono trasformarsi in incassi immediati.
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La Roma conta di monetizzare da diversi fronti: Salah-Eddine ha convinto il PSV, che riflette su un riscatto da circa 8 milioni; Tommaso Baldanzi, al Genoa, sta trovando continuità e piace molto a De Rossi, con un’opzione intorno ai 10 milioni. Poi c’è Shomurodov, per cui il Başakşehir deve versare ancora 2,7 milioni, e Saud, che potrebbe portare 4 milioni in caso di permanenza al Lens. Calcolatrice alla mano, si arriva a circa 25 milioni. Una cifra che, non a caso, coincide proprio con il costo del riscatto di Malen.
Sul fondo resta però il tema più delicato: la costruzione della squadra. Gian Piero Gasperini ha già dettato le sue condizioni per restare, chiedendo la conferma del nucleo portante e un mercato adeguato. Due richieste che, allo stato attuale, sembrano difficili da conciliare.
E poi ci sono i rinnovi. Quelli pesanti. Quelli che fanno la differenza. Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala su tutti, ma anche profili come Zeki Çelik ed El Shaarawy. “C’è un dialogo aperto con tutti”, ha assicurato Massara. Ma il tempo stringe e, finora, i passi concreti sono stati pochi.
La sensazione è che la Roma sia di nuovo a un bivio. Senza Champions, ogni scelta diventa più complicata. E senza una direzione chiara, anche un piano B rischia di trasformarsi nell’ennesima rincorsa.
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Fonte: La Repubblica
Pure il prossimo anno squadra da sesto/settimo con questi è una costante poi bisogna vedere chi prendono e chi vendono altrimenti si rischia pure il botto
non voglio scoppole in champions vorrei andarci tra un anno con una squadra forte. non voglio parassiti o mediocri o rotti ma voglio vincere lo scudetto. e tanto basta.
Cambiare Ds e’ un passo obbligatorio
Rinnovare la Roma con al centro pellegrini significa invecchiare.
salah eddine convince al psv.
e noi ci siamo ritrovati per 1 anno senza angelino ma ancora più grave senza sostituto, per tsimikas è il peggiore terzino sx dai tempi di antunes.
o forse josè angel.
❤️🧡💛
Ci si dimentica di altre operazioni di cessione, tutte con plusvalenza netta, appena un po’ minori (ma non sempre) su altri prestiti in essere: Kumbulla, Cherubini, Sangarè, Pagano, Romano e Mannini.
Va da sè che risulta ovvio e oggettivo che Gasp, di fronte alla garanzia di adeguati acquisti, dovrà sposare la linea dei mancati rinnovi (o cessioni) dei giocatori da 6° posto a ingaggi pesanti (quasi tutti al lordo dai 7 milioni in su, la vera assurdità). Si spera che ci si stia già lavorando.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.