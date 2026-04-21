Gasp ritrova i pezzi forti: riecco Wesley, speranza Dybala

Arrivano finalmente buone notizie per la Roma sul fronte infortuni. In vista della trasferta di Bologna, in programma sabato alle 18, Gian Piero Gasperini può iniziare a intravedere qualche spiraglio dopo settimane complicate, con la corsa Champions che si è fatta in salita – Juventus a +5 – ma con l’obiettivo minimo dell’Europa League ancora pienamente alla portata.

Il segnale più incoraggiante riguarda Wesley. Il terzino brasiliano ha ricevuto l’ok dello staff medico e tornerà ad allenarsi in gruppo già da oggi: un recupero importante, soprattutto per ridare spinta e imprevedibilità sulle fasce in un momento in cui le alternative sono state ridotte al minimo.

Qualche speranza si riaccende anche per Paulo Dybala. L’argentino è atteso da un rientro graduale in gruppo nel corso della settimana e non è escluso che possa strappare almeno una convocazione per la panchina contro il Bologna. Una presenza anche solo parziale che avrebbe comunque un peso specifico notevole.

Più prudenza, invece, per Manu Koné: il centrocampista francese difficilmente sarà a disposizione per la trasferta del Dall’Ara, con l’obiettivo fissato sulla gara successiva contro la Fiorentina. Arrivano segnali positivi anche da Devyne Rensch. Dopo l’allarme iniziale, gli esami hanno escluso lesioni: per il terzino olandese si tratta solo di una contrattura e resta concreta la possibilità di vederlo a disposizione già per sabato.

Insomma, qualcosa si muove. E per una Roma che ha pagato a caro prezzo l’emergenza nelle ultime settimane, ritrovare anche solo parte dei suoi uomini chiave può fare la differenza in questo finale di stagione.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Leggo