FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

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Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 20 aprile 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Gasp-Shipley, giallo sul confronto post Atalanta

Dopo la sfida con l’Atalanta, Gian Piero Gasperini ha avuto un colloquio di circa dieci minuti con Ed Shipley nella pancia dell’Olimpico. Un faccia a faccia a porte chiuse per fare il punto sulle tensioni interne e sul momento della squadra. Assenti Claudio Ranieri e Frederic Massara, possibile segnale di un contatto diretto tra tecnico e proprietà. Contenuti riservati, ma il confronto arriva in una fase delicata per il futuro giallorosso. (La Repubblica)

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Ore 7:40 – Wesley accelera: rientro vicino, ansia Rensch

Wesley è pronto a tornare in gruppo tra oggi e domani in vista del Bologna, dopo lo stop e le tensioni tra Gasperini e staff medico. Il brasiliano resta un rientro chiave, anche per l’infortunio di Rensch (sospetta lesione al flessore). In settimana possibile ritorno anche per Dybala, che punta almeno alla panchina. (Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…

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