Stadio Roma, il TAR blocca il taglio degli alberi dopo l’istanza dei comitati del No: “Ragioni meritevoli di considerazione”

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Nuovo stop al cantiere dello stadio della Roma a Pietralata. Il TAR del Lazio ha disposto la sospensione immediata del taglio degli alberi e di tutte le attività esplorative nell’area destinata all’impianto, con un provvedimento firmato dal presidente della prima sezione Roberto Politi. La misura resterà in vigore fino al 13 maggio, data fissata per la camera di consiglio.

A ottenere il risultato sono stati i comitati e le associazioni contrari all’opera, rappresentati dagli avvocati Giuseppe Libutti, Sergio Santoro e Michele Trotta, che avevano presentato un’istanza cautelare contro il nulla osta rilasciato dal dipartimento Tutela ambientale di Roma Capitale. Il provvedimento impugnato autorizzava l’abbattimento di 26 alberi, ritenuto necessario per consentire i sondaggi di archeologia preventiva.

Secondo quanto riportato dall’agenzia Nova, nel decreto il tribunale ha ritenuto le ragioni dei ricorrenti “meritevoli di favorevole considerazione”, sottolineando come le operazioni di taglio rischino di causare “un pregiudizio avente carattere di irrearabilità” e la “distruzione di un habitat naturale”. Motivazioni che hanno convinto i giudici amministrativi a congelare tutto in attesa della pronuncia collegiale.

Il progetto del nuovo stadio giallorosso si trova così di fronte a un ulteriore ostacolo burocratico e legale, con i lavori esplorativi fermi almeno fino a metà maggio.

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Redazione GR.net

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