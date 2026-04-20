Pellegrini: “Gasperini più carico di prima. Se resterà? Posso dire solo che daremo tutto…”

Nel momento più delicato della stagione, Lorenzo Pellegrini prende la parola. Il capitano giallorosso ha parlato a margine della consegna dei premi “Inside the Sport 2026” a Coverciano, toccando i temi caldi in casa Roma: dalla corsa Champions alle tensioni interne, fino al suo futuro.

“Quello che abbiamo fatto da inizio anno è stato pensare a noi senza guardare la classifica. Ora non dipende solo da noi, per questo dovremo solo concentrarci sul vincere tutte le partite da qui alla fine e poi si vedrà”.

L’ultima settimana è stata pesante viste le polemiche fra Gasperini e Ranieri…

“Il mister è più carico di prima. Abbiamo queste 5 partite, ci siamo concentrati solo su questo. Quello che ci interessa è stare meglio possibile sul campo e alla fine si vedrà”.

Il futuro di Pellegrini?

“Il futuro di Pellegrini sono queste 5 partite e poi si vedrà”.

Si sente di tranquillizzare i tifosi in merito alla permanenza di Gasperini anche l’anno prossimo?

“Io posso dire alla mia gente la verità, cioè che la Roma darà tutto in queste 5 partite che mancano. Nell’ultimo mese purtroppo abbiamo avuto un calo, ma la stagione è stata in crescendo e potrebbe essere un grande punto di partenza. Poi è importante vedere dove si arriverà per dare giudizi complessivi alla stagione. Noi seguiremo il mister per quello che ci chiederà”.

Soddisfatto della sua stagione dopo lo scetticismo di inizio anno?

“Sono contento perché lo scorso anno è stata una stagione molto difficile, con l’infortunio che è stata la ciliegina sulla torta. Ho iniziato questa stagione con un po’ di problemini, ma sono veramente contento della mia crescita e della continuità che ho avuto fino a Pisa che non ci voleva, perché sentivo di aver ritrovato la condizione al 100%. Tornerò comunque prima della fine della stagione e voglio farlo come avevo lasciato per aiutare la squadra e il mister”.

Al di là di tutto però visto quello che rappresenta la Roma per lei possiamo dire che le piacerebbe restare…

“Quello che rappresenta la Roma per me arriva da quando ero bambino e sarà così per sempre, quindi non sarà quello il problema…”

Redazione GR.net