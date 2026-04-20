Roma, le richieste di Gasp per restare

Nella testa di Gian Piero Gasperini girano mille pensieri. Da giorni, ma soprattutto dopo l’ultima settimana, quella che ha lasciato più di una crepa dentro Trigoria. E le parole pronunciate nel post partita contro l’Atalanta non sono passate inosservate, anzi: hanno aperto scenari.

Perché l’ipotesi di un addio, oggi, non è più solo teorica. Il tecnico ha fatto capire, tra le righe, che la sua permanenza è legata a condizioni precise. Non dettagli, ma pilastri. Il primo: un budget importante sul mercato, all’altezza delle ambizioni.

Il secondo: un nuovo direttore sportivo, diverso da Ricky Massara. Il terzo, forse il più delicato: la fine di ogni rapporto professionale con Claudio Ranieri, diventato ormai un interlocutore impossibile. E poi la richiesta di piena fiducia sul progetto, che significa libertà operativa anche su staff tecnico e medico.

In cambio, Gasperini è pronto a costruire. Ma alle sue condizioni. Il problema è che, fin qui, dai Friedkin è arrivato soprattutto silenzio. O, al massimo, una fiducia generica distribuita a entrambe le parti. Una non-scelta che pesa, e che rischia di arrivare fuori tempo massimo: tutto rimandato a giugno, quando per Gasp sarà già troppo tardi per programmare davvero.

E così, mentre il tecnico prende le distanze dal “teatrino” (“Non mettetemi sul suo piano, io non ho mai voluto questa situazione”), c’è un altro dettaglio che accende i sospetti: quel riferimento alla sua esperienza alla Roma al passato. “È stata un’esperienza straordinaria…”. Più di un lapsus, forse.

Nel frattempo, il clima resta teso. Gasperini è deluso dalla mancata protezione della proprietà, ma anche Ranieri riflette sul futuro dopo aver percepito una piazza meno vicina del previsto. Sullo sfondo, l’ombra dell’ennesima rivoluzione: sarebbe l’ottavo cambio di allenatore in otto stagioni. E fuori, la voce dei tifosi riassume tutto: “Proprietà muta, dirigenza chiacchierona. Chi pensa al bene della nostra Roma?”. Domanda semplice. Risposta, per ora, ancora sospesa.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Leggo