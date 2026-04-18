Friedkin chiama Gasperini e Ranieri: decisione rinviata a fine anno, ora testa solo al campo

Dopo giorni ad alta tensione, la proprietà interviene direttamente. Dan e Ryan Friedkin hanno organizzato una call con i diretti interessati, coinvolgendo sia Gian Piero Gasperini che Claudio Ranieri, nel tentativo di riportare equilibrio all’interno di Trigoria.

Secondo quanto riferito dal giornalista Paolo Assogna, il messaggio della proprietà è stato chiaro: abbassare i toni e concentrarsi esclusivamente sull’obiettivo quarto posto. Niente ulteriori polemiche, niente esposizioni pubbliche. Solo campo.

Una linea netta, dettata dalla necessità di gestire al meglio il rush finale di stagione, in un momento in cui la Roma è ancora pienamente in corsa per la Champions League ma rischia di essere destabilizzata dalle tensioni interne.

Per quanto riguarda il futuro, invece, tutto resta in sospeso. Non è questo il momento delle decisioni: ogni valutazione è rinviata a fine stagione, quando si tireranno le somme su quanto accaduto dentro e fuori dal campo.

Fonte: Sky Sport