LIVE! Gasperini: “Abbiamo cercato la vittoria più dell’Atalanta. Ranieri? Sono stato tirato dentro a questa teatrino, non voglio essere messo sullo stesso piano…”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Atalanta, gara di campionato disputata allo stadio Olimpico. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine del match.
GASPERINI A SKY SPORT
Abbiamo visto una partita divertente nel primo tempo. Se il portiere avversario è il migliore in campo significa che la Roma ha prodotto…
“Carnesecchi è stato bravo in molte occasioni. Abbiamo provato più dell’Atalanta a vincere la partita. Nel secondo tempo è subentrata un po’ di fatica, qualche errore in più. Abbiamo cercato il risultato pieno fino alla fine”.
Negli scontri diretti tante volte siete stati vicini alla vittoria…
“A volte ci sono state partite come con la Juve, il Milan, il Napoli… A Como, invece, abbiamo perso ma eravamo in 10. Nel ritorno poi non abbiamo mai perso tranne contro l’Inter”.
Perché secondo lei sono aumentati i gol subiti?
“Fino a dicembre abbiamo avuto continuità di formazione che ci ha garantito grande tenuta difensiva. Poi con Malen abbiamo migliorato quella offensiva. Era difficile tenere quella media, era straordinaria”.
A fine stagione la proprietà dovrà fare una scelta tra lei o Ranieri…
“Sono stato tirato dentro questa cosa. Da una settimana non si parla di altro. Non ho mai dato risposta e continuo a non darle. Non mi sembra una cosa piacevole per la gente che c’era allo stadio. Abbiamo ancora cinque partite in cui lottiamo per dei traguardi. A mio parere questa squadra ha fatto molto bene se ancora oggi siamo sopra di quattro punti sull’Atalanta. Sono concentrato su questa situazione. Bisogna chiudere bene il campionato. Per me è stata un’esperienza straordinaria, dove sono arrivato con scetticismo intorno e un po’ di rivalità dovuta agli ultimi anni. Sono grato a questi giocatori che mi hanno sempre seguito e per le gratificazioni che mi ha concesso il pubblico fino ad ora. Quello che sarà tra un mese si affronterà a fine campionato”.
GASPERINI A DAZN
Che sensazioni sta provando?
“Soddisfazione di aver giocato una bella partita con squadra forte che ha giocato la Champions, ma noi siamo 4 punti avanti. Sono partite difficile ed equilibrate per tutti, non bisogna essere delusi perché abbiamo giocato bene con grande squadra. È stato molto bravo Carnesecchi in alcune occasioni…”.
Come ha vissuto questa settimana? L’impatto del pubblico oggi?
“Il pubblico è sempre fantastico, ha sostenuto la squadra e ha sempre spinto. Ha fatto striscioni di grande maturità e la squadra ha dato ciò che poteva. Peccato non aver vinto”.
I fischi della curva vanno letti oltre la prestazione?
“Esatto. La partita è stata ottima, quindi penso siano piuttosto per questa bruttissima settimana e sono giustissimi perché il pubblico non merita il teatrino che ha visto. Mi dispiace essere coinvolto, nel mio cerco di non dire altro e rimanere in silenzio”.
Champions ancora possibile?
“Certo, anche se è più difficile perché partite sono di meno. Speriamo di avere a disposizione nostri giocatori che possano aiutarci molto”.
C’è Mattia Caldara qui in studio…
“Grande Mattia, sei andato dall’altra parte. Ci siamo divertiti molto, è stato proprio l’inizio, c’era anche Bryan Cristante e l’anno dopo arrivò Mancini. Era una squadra molto giovane, prima della partita ricordo ancora il ticchettio dei tacchetti, ma spesso facevamo gol già dall’inizio e andavamo forte. Hai davanti una bella carriera da opinionista, sei giovane. Farai l’allenatore? Auguri allora (ride, ndr)”.
GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA
La corsa Champions è ancora un obiettivo concreto?
“Abbiamo raggiunto il Como, e tenuto distante l’Atalanta. Non è ancora tutto definitivo, la Juve è a due punti ma deve giocare. Vedendo i risultati di queste settimane, le partite sono molto difficili, c’è fatica e un clima diverso. Può succedere di tutto, possono esserci sorprese. L’ultimo chilometro è sempre un bel traguardo, qualcuno sia pianta e qualcuno accelera, noi siamo ancora dentro. Bel primo tempo, nel secondo un po’ di fatica per tutti. Ma io ho visto una squadra che ha voglia di fare”.
Il suo stato d’animo?
“Mi sono commosso ieri, sto diventando vecchio…(ride, ndr). La squadra è stata fantastica, il pubblico è sempre presente ed è qualcosa di straordinario, hanno tutto il diritto di non essere contenti del teatrino di questa settimana. Mi dispiace essere indirettamente coinvolto, non posso fare altro che cercare di evitare l’argomento. Ma non voglio essere messo sullo stesso piano, non ho mai detto nulla o alimentato nulla. Continuo a non rispondere.”
Il modello Atalanta è riproducibile anche a Roma?
“Non è facile. Ci sono squadre che hanno fatto anche di più. Il modello Atalanta ha fatto anche paccate di utili, e giocava in Italia e in Europa in stadi difficili, la cosa straordinaria era essere competitivi facendo dei grandi utili”.
Mancini?
“Si è fermato in tempo, sarà disponibile per la prossima”.
L’ultimo chilometro avrà più giocatori?
“Una speranza…mi auguro una certezza, quanto devono stare fuori…E’ chiaro che ci conto molto, il più distante è Pellegrini, ma Konè, Dybala e Wesley sono in dirittura…”
Continua…
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Redazione GR.net
È solo questo atteggiamento corretto…io spero che non si debba nuovamente cambiare allenatore sarebbe ridicolo
Vero, oggi non abbiamo demeritato anzi meritavamo di vincere, la cosa certa è che abbiamo anche una massiccia dose di sfortuna, non ci dice mai bene negli scontri diretti.
Occhio che se vuole lascia il grano sul tavolo che un’altra squadra la trova in 5 secondi.
Poi vi auguro in bocca al lupo con il pioli di turno scelto da Ranieri e la rosa fatta da massara.
Vi auguro perchè se succede io a sto giro li mollo per davvero.
Contro le aquadre di maggior livello gli errori di formazione iniziale ed i cambi dopo almeno un’ora si paga dazio a differenza delle partite contro Cremonese e Lecce ed a volte si toppa anche contro squadra di medio-bassa classifa comunque. Un difensore veloce come Ghilardi dovrebbe giocare titolare più di Mancini, Vaz ad esempio andrebbe provato titolare vicino a Malen ogni tanto.
Vabbe’ , rispetto ai precedenti mister, la Roma costruisce (prima si facevano solo una serie di passaggi che gli altri non aggredivano, ritenendoli innocui). E finisce qua. Stai a vedere che la colpa è di Massara (alias Ranieri) e della campagna acquisti, tiritera che va avanti da Ottobre/Dicembre. A voler concretizzare, l’anno scorso, con una squadra più scarsa, reduci da 3 mesi di caos e senza preparazione, siamo arrivati a 1 punto dalla zona Champions. La colpa è di Ranieri, giusto ???
Ma Gasp è quel signore che metteva un certo Lookman in panchina? Ironia per i tifosi si intende. Sono convinto che un allenatore minimo 2 anni li deve fare a meno che non ti mandi i retrocessione tipo qualcuno da noi. Ma qualunque allenatore. Servono giocatori va bene ma tipo Malen. Non strapagati non giovani. Servono giocatori pronti o 20enni o 26enni. Pronti. È evidente che dalla formazione non abbiamo 1 esterno decente. Serve 1 terzino sinistro e 2 ali forti come Malen.
Sono il solo a vedere che le cose precipitano ? Massara dice che si tratta di normale dialettica e va contro l’interpretazione di Gasperini per cui si è trattato di un Ranieri aggressivo : la proprietà è con Ranieri. Successivamente (come risposta a Massara?), Gasperini parla di teatrino, dunque dà del teatrante a Ranieri…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.