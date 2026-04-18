LIVE! Gasperini: “Abbiamo cercato la vittoria più dell’Atalanta. Ranieri? Sono stato tirato dentro a questa teatrino, non voglio essere messo sullo stesso piano…”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Atalanta, gara di campionato disputata allo stadio Olimpico. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine del match.

GASPERINI A SKY SPORT

Abbiamo visto una partita divertente nel primo tempo. Se il portiere avversario è il migliore in campo significa che la Roma ha prodotto…

“Carnesecchi è stato bravo in molte occasioni. Abbiamo provato più dell’Atalanta a vincere la partita. Nel secondo tempo è subentrata un po’ di fatica, qualche errore in più. Abbiamo cercato il risultato pieno fino alla fine”.

Negli scontri diretti tante volte siete stati vicini alla vittoria…

“A volte ci sono state partite come con la Juve, il Milan, il Napoli… A Como, invece, abbiamo perso ma eravamo in 10. Nel ritorno poi non abbiamo mai perso tranne contro l’Inter”.

Perché secondo lei sono aumentati i gol subiti?

“Fino a dicembre abbiamo avuto continuità di formazione che ci ha garantito grande tenuta difensiva. Poi con Malen abbiamo migliorato quella offensiva. Era difficile tenere quella media, era straordinaria”.

A fine stagione la proprietà dovrà fare una scelta tra lei o Ranieri…

“Sono stato tirato dentro questa cosa. Da una settimana non si parla di altro. Non ho mai dato risposta e continuo a non darle. Non mi sembra una cosa piacevole per la gente che c’era allo stadio. Abbiamo ancora cinque partite in cui lottiamo per dei traguardi. A mio parere questa squadra ha fatto molto bene se ancora oggi siamo sopra di quattro punti sull’Atalanta. Sono concentrato su questa situazione. Bisogna chiudere bene il campionato. Per me è stata un’esperienza straordinaria, dove sono arrivato con scetticismo intorno e un po’ di rivalità dovuta agli ultimi anni. Sono grato a questi giocatori che mi hanno sempre seguito e per le gratificazioni che mi ha concesso il pubblico fino ad ora. Quello che sarà tra un mese si affronterà a fine campionato”.

GASPERINI A DAZN

Che sensazioni sta provando?

“Soddisfazione di aver giocato una bella partita con squadra forte che ha giocato la Champions, ma noi siamo 4 punti avanti. Sono partite difficile ed equilibrate per tutti, non bisogna essere delusi perché abbiamo giocato bene con grande squadra. È stato molto bravo Carnesecchi in alcune occasioni…”.

Come ha vissuto questa settimana? L’impatto del pubblico oggi?

“Il pubblico è sempre fantastico, ha sostenuto la squadra e ha sempre spinto. Ha fatto striscioni di grande maturità e la squadra ha dato ciò che poteva. Peccato non aver vinto”.

I fischi della curva vanno letti oltre la prestazione?

“Esatto. La partita è stata ottima, quindi penso siano piuttosto per questa bruttissima settimana e sono giustissimi perché il pubblico non merita il teatrino che ha visto. Mi dispiace essere coinvolto, nel mio cerco di non dire altro e rimanere in silenzio”.

Champions ancora possibile?

“Certo, anche se è più difficile perché partite sono di meno. Speriamo di avere a disposizione nostri giocatori che possano aiutarci molto”.

C’è Mattia Caldara qui in studio…

“Grande Mattia, sei andato dall’altra parte. Ci siamo divertiti molto, è stato proprio l’inizio, c’era anche Bryan Cristante e l’anno dopo arrivò Mancini. Era una squadra molto giovane, prima della partita ricordo ancora il ticchettio dei tacchetti, ma spesso facevamo gol già dall’inizio e andavamo forte. Hai davanti una bella carriera da opinionista, sei giovane. Farai l’allenatore? Auguri allora (ride, ndr)”.

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

La corsa Champions è ancora un obiettivo concreto?

“Abbiamo raggiunto il Como, e tenuto distante l’Atalanta. Non è ancora tutto definitivo, la Juve è a due punti ma deve giocare. Vedendo i risultati di queste settimane, le partite sono molto difficili, c’è fatica e un clima diverso. Può succedere di tutto, possono esserci sorprese. L’ultimo chilometro è sempre un bel traguardo, qualcuno sia pianta e qualcuno accelera, noi siamo ancora dentro. Bel primo tempo, nel secondo un po’ di fatica per tutti. Ma io ho visto una squadra che ha voglia di fare”.

Il suo stato d’animo?

“Mi sono commosso ieri, sto diventando vecchio…(ride, ndr). La squadra è stata fantastica, il pubblico è sempre presente ed è qualcosa di straordinario, hanno tutto il diritto di non essere contenti del teatrino di questa settimana. Mi dispiace essere indirettamente coinvolto, non posso fare altro che cercare di evitare l’argomento. Ma non voglio essere messo sullo stesso piano, non ho mai detto nulla o alimentato nulla. Continuo a non rispondere.”

Il modello Atalanta è riproducibile anche a Roma?

“Non è facile. Ci sono squadre che hanno fatto anche di più. Il modello Atalanta ha fatto anche paccate di utili, e giocava in Italia e in Europa in stadi difficili, la cosa straordinaria era essere competitivi facendo dei grandi utili”.

Mancini?

“Si è fermato in tempo, sarà disponibile per la prossima”.

L’ultimo chilometro avrà più giocatori?

“Una speranza…mi auguro una certezza, quanto devono stare fuori…E’ chiaro che ci conto molto, il più distante è Pellegrini, ma Konè, Dybala e Wesley sono in dirittura…”

Continua…

Redazione GR.net